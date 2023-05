Més propone subir la ecotasa un 60 % y suprimir toda promoción turística

Més per Mallorca aboga por incrementar el impuesto a los turistas al menos en un 60 % y por suprimir toda la promoción turística por parte del Govern y de Consell dentro de un plan de medidas para reducir el peso del turismo en la economía. «No es inteligente tener todos los huevos en el mismo cesto, no nos podemos permitir un modelo económico que relacione el bienestar de la gente con circunstancias que no controlamos en absoluto», ha sostenido en la presentación de su plan el candidato nacionalista a la presidencia del Govern, Lluís Apesteguia.

Según informa Més per Mallorca en un comunicado, su proyecto contempla «abandonar totalmente» la promoción turística desde el Govern y que el Consell haga campañas de concienciación en lugar de promover que se visite la isla. Para los nacionalistas, el decrecimiento turístico se verá favorecido si se incrementa de manera «drástica» el importe del impuesto de turismo sostenible, conocido como ecotasa, que si subiera un 60 % permitirá un incremento de la recaudación de unos 80 millones de euros. Con estos fondos, defiende el partido, se podrían comprar hoteles para darlos de baja y convertirlos en viviendas sociales o equipamientos. Además, Apesteguia también promete que, si Més tiene capacidad de gobierno, promoverá la regulación del todo incluido, eliminará las plazas de la bolsa ahora paralizada por la moratoria y sumará un mínimo de 30 inspectores turísticos a la plantilla actual del Consell de Mallorca, que cuenta con 20. También se propone «presionar al Estado» para que restrinja los permisos de operaciones en el aeropuerto de Palma en temporada alta.