El Govern balear recurrirá ante la Junta Electoral Central la resolución de la Junta de Baleares que censuró a Francina Armengol por hacer anuncios electoralistas en un acto como presidenta del Govern. Fuentes del Ejecutivo han explicado que aún no han recibido la notificación de la Junta Electoral, que muy probablemente llegará mañana a la Conselleria de Presidència. Será el Govern quien presente el recurso ante Madrid ya que la decisión de la Junta afecta a Francina Armengol como presidenta del Govern y no como candidata del PSIB.

En su escrito, el Govern defenderá ante la Junta Electoral Central que no se trató de una anuncio de campaña, sino que es una acción del Ejecutivo para la que se cuenta con un presupuesto específico y cuya convocatoria saldrá en breve. Estas mismas fuentes insisten en que el anuncio no tiene nada de electoral, sino que es un anuncio de la labor que seguirá haciendo el Ejecutivo mientras no esté en funciones, algo que sucederá en cuanto se celebren las elecciones, el próximo domingo 28 de mayo.

La Junta Electoral de Baleares ha firmado una resolución en la que critica que Armengol anunciara ayudas para que las empresas se acojan a la jornada laboral de cuatro días semanales. El PP presentó un recurso al entender que la presidenta vulneró al artículo 50 de la Ley Electoral al realizar un anuncio electoral como presidenta cuando las elecciones ya están convocadas, algo que no permite la ley.

La Junta Electoral dio la razón al PP y en su resolución entiende que Armengol incumplió los principios de objetividad, igualdad y neutralidad de las instituciones en este acto. Afirma que la presidenta hizo un acto "institucional y electoralista" que no debía haber hecho, por lo que considera que vulneró la ley y pide al Govern que retire la noticia de la página web del Ejecutivo. La Junta no impone una sanción a la presidenta, algo que también solicitaba el PP en su escrito.