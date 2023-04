La candidata de Ciudadanos (Cs) a la presidencia del Govern balear en elecciones del próximo 28 de mayo, Patricia Guasp, se muestra convencida de que «los demás partidos tendrán que contar con CS el próximo 28 de mayo si quieren gobernar en esta Comunidad Autónoma». Así se ha expresado Guasp en una entrevista, en la que ha lamentado que «siempre se intente situar a Ciudadanos en un bloque o hablar de izquierda-derecha».

«La mayoría de ciudadanos de Baleares, al igual que yo misma, no entienden la política así, de bloques, porque esto no va de derechas o izquierdas», sino de «qué quiere cada uno para el futuro» y añade «Cs lo que quiere es romper la política de bloques». En este sentido, precisa «querer que los gobiernos se formen desde el centro hacia uno de los partidos tradicionales, no como ahora, que se están conformando los pactos desde los extremos».

«Esto es un mal para Baleares y para España. Yo no voy a apoyar nunca, ni voy a estar dentro de un pacto de gobierno en el que estén los extremos, tanto la extrema derecha, como la izquierda radical de Podemos», subraya. Frente a ello, la también portavoz nacional de Cs insiste en que «la única alternativa de cambio y de progreso es Ciudadanos» porque es una formación que plantea «un proyecto de futuro, de igualdad y progreso, de verdad». Y no solo por ello, señala, sino también porque «parece que la presidenta del Govern, Francina Armengol, quiera reeditar el Pacto del retroceso» y, advierte, «es evidente que, al otro lado, está otro, con PP y Vox».

La candidata de Cs a la presidencia del Govern desafía así a las encuestas que apuntan a que su formación podría incluso desaparecer del Parlament en las elecciones del próximo 28 de mayo y asegura que «el 28M CS va a estar presentes no solo en varios municipios, sino también en el Parlament» porque «la tendencia alcista que se ve en las encuestas se consolidará aún más» gracias al «trabajo hecho estos cuatro años de una oposición constructiva y escuchando a la sociedad civil»; así como a las medidas incluidas en su programa.

Vivienda

Preguntada por vivienda, Guasp ha considerado que decir que «se va poner tope al precio del alquiler» o que «se va a prohibir la vivienda vacacional», como hace la izquierda, son medidas «populistas» que «ya se han demostrado fallidas». Como lo son las de la derecha que «solo habla de la okupación ilegal». Frente a ello, Cs propone que los jóvenes puedan solicitar un adelanto del 10 por ciento de su pensión para comprarse una casa porque, señala, «es ahora cuando necesitan el dinero». También, la eliminación del impuesto de transmisiones patrimoniales (ITP) para jóvenes de hasta 35 años de edad que compren su primera vivienda, las bonificaciones o deducciones para propietarios que pongan su vivienda en alquiler, la creación de una oficina antiokupación o un plan autonómico contra la ocupación ilegal.

Mientras, respecto a la cuestión sanitaria, ha censurado que en esta legislatura «con la excusa de la Covid, se hayan desmantelado por completo los centros de salud». «Que el tiempo de espera para ver a tu médico de familia sea de 14 días es, para mí, uno de los mayores problemas que tenemos en Baleares y en todas las Comunidades Autónomas. Y es porque no hay médicos de familia, sobre todo no hay pediatras», subraya. Por ello, Guasp apuesta por contratar y, sobre todo fidelizar, a los profesionales. «Hay que actualizar el plus de insularidad, algo que no ha hecho ningún partido en el Gobierno de España desde el año 2006», afirma. También, a nivel nacional, apuesta por la puesta en marcha de una Ley de Armonización sanitaria, para que «todos los ciudadanos tengan los mismos recursos y, sobre todo, los mismos servicios». Según Guasp, la sanidad es un problema al que, en Baleares, se suma además «una barrera más» como que «el catalán sea un requisito, en vez de un mérito» como propone el partido naranja. «La lengua es un problema que se genera desde el momento en que se impone una y se excluye otra, no por defenderlas todas como hace CS», incide.

Otros de los pilares del proyecto electoral de Cs en Baleares son las familias y los autónomos, a los que Guasp define como «los grandes olvidados e invisibles» de este Govern. En relación a la familia, Guasp ha planteado medidas enfocadas a la natalidad y la conciliación. Así, una de las promesas de CS para impulsar la natalidad es la devolución a las familias del 10 por ciento de IRPF en la declaración de la renta, a partir del segundo hijo. A partir del primero, en caso de monoparentales. Para una renta media, destaca, «serían 1.500 euros al año por hijo». Otras medidas de fomento de la natalidad son la inclusión en la cartera de servicios de la sanidad pública la congelación de óvulos y la gratuidad de la reproducción asistida. En relación a esto último, CS aboga por la posibilidad de deducir el 90 por ciento del coste de la reproducción asistida si se lleva a cabo en la sanidad privada.

Asimismo, en materia de conciliación, la candidata de CS a la presidencia del Govern plantea la jornada laboral flexible. El fin, explica, es que «a base de deducciones y bonificaciones, las empresas impulsen de manera voluntaria este formato para que haya un mínimo de horas en las que los trabajadores tengan que estar presentes o bien teletrabajar, pero el resto puedan conformárselo ellos como quieran tanto en días como horas semanales». Para conciliar, CS se compromete también a garantizar si gobierna la gratuidad en la etapa educativa 0-3 años o las ayudas al comedor y al transporte escolar. Y, en cuanto a los autónomos, Guasp plantea una cuota cero para los jóvenes menores de 35 años y mujeres emprendedoras, además de para quienes no lleguen al salario mínimo interprofesional (SMI); así como una tarifa plana para el resto.

La candidata de Cs a la presidencia del Govern se ha referido también a la necesidad de «repensar el modelo» de Baleares pero «sin lanzar mensajes turismofóbicos». Frente a este tipo de mensajes, ha precisado Guasp, la formación apuesta por «la triple sostenibilidad, social, económica y medioambiental». Además, Guasp ha apostado por «derogar la moratoria de plazas turísticas porque eso no es progreso». «Yo no estoy de acuerdo en que haya más plazas pero tampoco en el decrecimiento», ha declarado, al tiempo que ha explicado que «en Baleares había una bolsa de plazas consensuada y es en eso en lo que Cs está de acuerdo». La formación naranja también ha abogado por «derogar el Impuesto de Turismo Sostenible (ITS) porque se ha utilizado absolutamente para todo, incluso para financiar un concierto, excepto para la protección del medio ambiente». La sostenibilidad ha de llegar de igual modo, según Cs, a la movilidad. Para ello, Guasp defiende un Plan Integral de Movilidad; un billete único, «para que una persona pueda coger, pagando solo una vez, el tren, el autobús interurbano del TIB, el metro, etcétera»; aparcamientos disuasorios y buses lanzaderas gratuitos.

Para terminar, preguntada por si los resultados de las autonómicas definirán el futuro de CS en España, Guasp ha dicho que «el 29 de mayo seguirá siendo la portavoz nacional del partido y continuará con el rearme ideológico». Por ello, «el 28M son unas elecciones fundamentales para comenzar esta transformación», ha dicho. «Ese es mi máximo objetivo poder empezar a transformar España desde Comunidades como Baleares», ha concluido.