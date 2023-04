Baltasar Picornell vuelve a la política en las listas de CUP-Crida per Palma

Baltasar Picornell, ex presidente del Parlament balear y ex regidor de Podemos en el Ajuntament de Felanitx, vuelve a la política cambiando de siglas. En las elecciones del próximo 28-M se presentará como número 5 en las listas al Consistorio palmesano de CUP-Crida per Palma. Picornell decidió dejar la política en diciembre de 2019, cuando era regidor en Felanitx coincidiendo con la dimisión de los miembros críticos del Consejo Ciudadano Autonómico de Podemos Baleares, el máximo órgano autonómico del partido. En aquel momento aseguró que lo hacía «por coherencia».

Durante estos años ha vuelto a su trabajo como carpintero metálico, empleo que realizaba antes de entrar en política de manos de Podemos. Durante los últimos cuatro años, Picornell ha seguido siendo muy activo en redes sociales, donde no ha tenido problema en mostrar su desacuerdo con sus excompañeros de partido, así como la deriva de las políticas de la formación morada. Bon dia ☺. pic.twitter.com/Agux8OwWXG — Balti Picornell (@BaltiPicornell) April 27, 2023 Hay que recordar que en enero de 2021 estuvo en el centro de todas las miradas cuando hizo un tuit diciendo que «Estoy buscando trabajo, si alguien está interesado en un perfil como el mío, le puedo pasar mi currículum vitae», escribió en Twitter. El que fuera presidente del Parlament balear confesó que la crisis le había golpeado como a «otros ciudadanos de clase trabajadora» y confiesa que en estos momentos no dispone de ningún ingreso. «Mi finalidad es encontrar trabajo y no que se haga noticia. El pasado es el pasado y hace tiempo que o dejé atrás, y como un ciudadano más de clase trabajadora, y donde muchas y muchos o están pasando incluido peor intentamos superar esta crisis lo mejor que podemos», ha escrito en la red social.