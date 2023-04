Un escenario de incertidumbre total

Resta solo un mes y tres días para que lleguen las elecciones locales y autonómicas, pero solo 24 horas para que el BOIB publique el esperado listado con todas las formaciones políticas que comparecen en cada uno de los municipios. Como si de una final de Champions se tratara, algunos departamentos de prensa reservan, celosos, cualquier información respecto a esa confección de candidaturas, como si por no aportar los datos al rival aumentaran sus opciones de victoria en las urnas.

Ante una cita electoral más abierta que nunca, cualquier movimiento del propio partido, pero también del resto, puede cambiar la foto que arroje la noche del 28 de mayo. Habrá que ver, por ejemplo, qué ocurre con los miles de votos que cosechó Ciudadanos en 2019, y que esta vez serán para otros partidos, en la mayoría de casos por decisión de un electorado cansado de los bandazos de la formación naranja, y en otros por incomparecencia de candidatos, cuando el partido que ahora lidera Patricia Guasp cotiza a la baja.

Partido Popular y PSIB-PSOE son, como siempre, los que mayor presencia tendrán en las mesas electorales, si bien los conservadores no ofrecen candidatos en Petra, Deià, Ariany y Banyalbufar. Mientras que el PSIB no lo hace en Costitx, Mancor y Petra. Més per Mallorca suma, con el apoyo de pequeños partidos locales, más de una treintena de candidaturas, aunque ha perdido coaliciones como la que en esta misma legislatura le unió a Podemos en Calvià. El PI, por su parte, presenta 25 candidaturas más otras seis en coalición. En Vox han conseguido cerrar más candidaturas que en los pasados comicios, y ayer tarde trabajaban todavía para conseguir estar presentes en las mesas electorales de más municipios de la Part Forana, conscientes de la importancia que supone presentar candidatura en cuantos más pueblos mejor.

Habrá que esperar todavía unas horas para saber cuántas agrupaciones de ciudadanos y partidos municipalistas comparecen a la cita del 28M, tras unas semanas de luchas internas por ocupar los puestos altos que, en el caso de Calvià, se ha llegado a saldar con una doble escisión: la salida de tres regidores del PP al recién creado Alianza por Calvià, y el posterior abandono de una de ellas, Silvia Cuadrillero, que se ha borrado finalmente del partido creado por la exportavoz conservadora, Luisa Jiménez. Será en todo caso una larga pugna por el voto que culminará en una jornada que promete emociones fuertes.