La candidata del PP al Govern, Marga Prohens, dice que no se plantea pactar con Vox tras las elecciones del 28 de mayo. «El programa de gobierno es un contrato mío con los ciudadanos y no se mercadea, no se transacciona y no se pacta», asegura. En este sentido, la presidenta 'popular' en Baleares reitera que su intención es «trabajar para gobernar en solitario», y niega incluso plantearse un posible pacto con Vox u otras formaciones. «Evidentemente no me lo he planteado, soy la única candidata que puede decir que se presenta para ganar las elecciones y no liderar un bloque. Me presento con vocación de mayoría y no de hacer bloque entre diferentes partidos», insiste Prohens.

También la presidenta 'popular' hace referencia a Ciudadanos y, más concretamente, a su líder en Baleares, Patricia Guasp, de quien lamenta que sea «incapaz de decir si quiere o no un cambio en estas Islas», es decir, «si prefiere un Govern presidido por Armengol o por mí». «Es una portavoz de Ciudadanos que quiere levantar puentes con el PSOE, que quiere restituir relaciones con el 'partido Sanchista', que es actualmente el que está gobernando no solo en España, sino aquí en Baleares», sostiene Prohens. En este punto, la presidenta del PP balear deja en manos de la ciudadanía la decisión entre «un cambio seguro desde la moderación, centralidad política y liberalismo económico, o una ruleta que no se sabe muy bien o, mejor dicho, que se sabe dónde pueden acabar». Preguntada por las declaraciones de la presidenta del Govern y candidata a la reelección por el PSIB, Francina Armengol, quien censuró que un pacto entre PP y Vox sería una bomba de relojería, Prohens cree que la líder del Ejecutivo balear «está siendo ya una magnífica jefa de la oposición». «Ha abandonado su papel de presidenta, su papel de Partido Socialista y de ofrecer soluciones, porque todo lo que está ofreciendo en esta campaña electoral no está teniendo ningún efecto más allá del ridículo y de intentar reírse de los ciudadanos con propuestas que llevamos décadas escuchando», critica. Por ello, considera que la actual líder del Ejecutivo autonómico está desarrollando «una campaña de ataque y manipulación» y, aunque respeta «muchísimo» a Armengol, Prohens lamenta que «haya elegido ir de la mano de la izquierda radical», liderando «el Partido Socialista más extremista de toda España». «En las últimas semanas está haciendo el ensayo general de un papel que siempre le ha gustado más, que es el de ser oposición, porque en el de las propuestas hace tiempo que el ciclo de este gobierno está completamente agotado», recalca la 'popular'. La presidenta del PP balear considera, sobre las elecciones generales, que un gobierno con un presidente «sin límites, capaz de todo con tal de resistir un día más en la Moncloa», es un gobierno «que tiene los días contados». En este sentido, augura que se va a dar paso a un ejecutivo de Alberto Núñez Feijóo. «Un gobierno de la gestión, del rigor, de las propuestas, de la seriedad, que va a tratar a los ciudadanos como iguales. Un gobierno como el que aspiro a presidir yo, que no viene aquí a que la política sustituya a los ciudadanos, sino a que los políticos seamos los delegados de los ciudadanos», remarca. El programa del PP, con más de 500 propuestas y fruto de 300 reuniones con la sociedad civil, es «un programa para aplicar en su integridad, sin promesas vacías», destaca Prohens en la entrevista. En este punto, defiende, en materia turística, un modelo «basado en el crecimiento en valor, más que en el crecimiento en número», y cree que «hay que hablar de límites y de regulación, pero desde el punto de vista de la gestión, no del 'no' a todo y del decrecimiento». «A mí jamás me van a escuchar hablar de decrecimiento, porque creo que detrás de estas políticas, hechas desde un despacho y con un sueldo seguro a final de mes, se esconde una trampa para miles de trabajadores del sector turístico», sentencia la presidenta 'popular'. Así, reivindica una gestión que minimice las «externalidades negativas» del turismo, pero dejando que este sector siga siendo «el mayor ascensor social para los trabajadores de Baleares». En este sentido, Prohens aboga por aplicar las nuevas tecnologías, el big data o un control de flujos turísticos «para que el residente no se resienta de una saturación provocada por la falta de gestión de los partidos del Pacte». Además, propone, en caso de gobernar, vincular la Conselleria de Turismo con Cultura y Deportes, el «trinomio necesario para tener un turismo sostenible, de calidad, y que no solo venga por el sol y playa». En cuanto al alquiler turístico, la candidata asegura que el PP, si gana las urnas el 28 de mayo, lo regulará, «que no prohibir». «Vamos a combatir sin tregua, como ha hecho el Consell de Ibiza, el intrusismo y la oferta ilegal, y también vamos a permitir el alquiler turístico en rústico, evidentemente», promete Prohens. Asimismo, sobre salud laboral, destaca que «hay que hablar» del reconocimiento de las enfermedades profesionales pero «en todos los sectores, más allá del turismo». Con todo, centrándose en este ámbito, Prohens contempla recuperar la ley turística de 2012 del PP. «Queremos llevarlo a toda la cadena de valor turístico, no solo al sector hotelero, porque el turismo es mucho más que hoteles. Y apostando por esta reconversión hacia establecimientos y hacia una oferta de mayor calidad se redunda en una menor carga de trabajo y en unos puestos de trabajo mejor remunerados, más reconocidos y más protegidos», explica. Vivienda La candidata del PP al Govern advierte que en Baleares se está viviendo «una crisis habitacional sin comparación», sobre todo «después de ocho años de políticas populistas e intervencionistas». «Esto no se arregla diciendo que se van a poner a disposición de los ciudadanos los pisos de la Sareb. Creo que es engañar a los ciudadanos e intentar lanzar cortinas de humo, como la de mandarnos a vivir en contenedores marítimos», alerta. En la misma línea se refiere la 'popular' a la nueva ley de vivienda estatal, que considera «un ataque a la propiedad privada» y que plantea un «absurdo» como es el tema de los grandes tenedores. «Es absurdo que una persona sea gran tenedor por contar con cinco pisos, pero si cuenta con cuatro chalets de más de un millón de euros, no», critica. Además, lamenta que esta normativa «ampara, protege y propicia la ocupación ilegal». En contraposición, Prohens destaca que el PP lleva un «programa ambicioso» para atajar el problema de la vivienda «desde dos frentes». Por un lado, aprovechando las 70.000 viviendas que, según el Govern, están vacías, «pero no amenazando con listas de grandes tenedores». Así, señala que pondrán en marcha, si gobiernan, el programa Alquiler Seguro, que permitirá que los propietarios de vivienda vacía puedan tener una vivienda a largo plazo. Asimismo, también dice que garantizarán el cobro de las mensualidades al propietario durante un tiempo y que pueda recuperar el bien en las mismas condiciones en las que lo deja al mercado del alquiler. «Y si hay algún desperfecto, será el Govern quien se haga cargo de ellos». Por último, Prohens asegura que permitirán la reconversión de locales comerciales en vivienda, aprobarán una Ley Ómnibus para eliminar burocracia o desarrollarán el programa Build to Rent, por el que el Govern cede suelo público a promotores «para que construyan esa vivienda que se necesita con urgencia» y la pongan en el mercado de alquiler de larga duración a precio tasado.