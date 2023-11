El diputado del BNG, Néstor Rego, ha reconocido este jueves en el Congreso de los Diputados que el acuerdo alcanzado con el PSOE para apoyar la investidura de Pedro Sánchez «contribuye a una vida mejor de los ciudadanos gallegos». A pesar de las «profundas diferencias» con los socialistas, Rego ha loado un acuerdo de investidura que frena las opciones de la «derecha reaccionaria y retrograda», una «derecha antigallega» que «ha quedado en evidencia» frente a un pacto que «hace posible que nuestro país mejore».

Sin embargo, el diputado nacionalista no echa las campanas al vuelo. «Quedan muchas cosas por resolver», ha avisado. Sobre la asunción de los compromisos acordados «no le quepa duda que seremos exigentes y estaremos atentos al cumplimiento en tiempo y forma». Asimismo, ha anticipado que «el BNG en todo lo que no figura en este acuerdo está con las manos libres para defender las políticas necesarias para las mayorías sociales», y ha puesto sobre la mesa ejemplos concretos como los «derechos laborales, derogando plenamente la reforma del PP de 2012, cosa que no hicieron», ha recordado, o seguir aumentando el «salario mínimo, derogar la ley mordaza, o compensar a Galicia la especialización en producción energética».

Según Rego, mientras el pacto entre el PSOE y el BNG ha obtenido una valoración muy positiva entre la mayoría de la sociedad de Galicia, el PP ha quedado «descolocado». Como forma de ensalzar la «capacidad plena de decidir» el diputado ha ligado una «Galicia soberana a más calidad de vida». Su misión, ha dicho, consiste en que «al menos se cumpla lo previsto en el Estatuto», y eso que ellos no se reconocen a sí mismos como una fuerza autonomista.

«Un gobierno del PP no haría nada por reclamar esas competencias», ante lo cual «el BNG trabaja activamente por el cambio político que Galicia necesita», algo netamente diferente a ser «una delegación de Génova» en alusión a la sede nacional de los conservadores.

Al igual que otros miembros del Congreso, el diputado nacionalista gallego ha tenido tiempo en su intervención para recordar la guerra en Oriente Medio. Así, Rego ha radiografiado a un «BNG en shock por la brutalidad inhumana de Israel en Gaza», y ha nombrado explícitamente las «masacres de niños y civiles» en bombardeos contra hospitales, escuelas y todo tipo de instalaciones de uso civil.