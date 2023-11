La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha anunciado este martes que el Ejecutivo pondrá «todos los medios a su alcance» para frenar la ley de amnistía. En el pleno del Parlament de este martes, la líder del Govern ha adelantado que el texto del proyecto ya está en manos de la Abogacía de la CAIB para estudiar las acciones legales pertinentes sin descartar un recurso ante el Tribunal Constitucional. «Estoy segura de que contaremos con el apoyo de Vox ya que sumamos la mayoría social de Baleares», ha añadido.

Prohens ha respondido de este modo a la portavoz de Vox en la Cámara, Idoia Ribas, que ha reclamado al Ejecutivo autonómico que convoque movilizaciones institucionales para protestar masivamente. «Si se consuma la investidura, Vox actuará en consecuencia en las calles y en los tribunales contra Sánchez y Armengol como responsables», ha afirmado Ribas. «Nunca pensé que vería al Congreso controlando a los jueces», ha respondido la líder del Govern.

La presidenta de Baleares ha querido dejar claro este martes que «no aceptará las migajas ni ninguna limosna del acuerdo de investidura» de Pedro Sánchez con los partidos nacionalistas catalanes, ni de ninguna otra comunidad autónoma. En el pleno del Parlament, Prohens ha sido preguntada por MÉS per Mallorca y Menorca por la quita de deuda a las comunidades autónomas pactada por el PSOE y ERC, que supondría una reducción de 15.000 millones de euros para Baleares y 1.000 para Baleares.

Pero la presidenta balear ha aseverado que «no aceptará nada» que el Ejecutivo central no negocie directamente con el Govern balear, al tiempo que ha calculado que la condenación de la deuda a Baleares debería alcanzar como mínimo los 1.400 millones. Sin embargo, mientras que el Gobierno de Pedro Sánchez no se siente en la misma mesa, «cara a cara», con Baleares, el Govern de Prohens no tiene nada que decir porque las Islas Baleares «no miran con inferioridad a ninguna otra comunidad autónoma», en alusión a Cataluña. El Govern será «reivindicativo» y defenderá una financiación «justa» que tenga en cuenta la insularidad, el aumento de sus residentes, la población flotante y la autonomía fiscal".

Asimismo, la líder del Govern ha criticado que MÉS per Mallorca haga «seguidismo» del PSIB en la criminalización de las protestas ciudadanas y ha reivindicado como imprescindibles los delitos de sedición y rebelión para castigar a quienes quieren romper el sistema democrático. «Es grave que se indulten y ahora es grave que se amnistíen como prevé el acuerdo de la infamia», ha apuntado. El portavoz de MÉS per Mallorca, Lluís Apesteguia, había introducido la cuestión lamentando que el líder de los socios del PP, en referencia a Santiago Abascal, hubiera, a su juicio, alentado a policías nacionales a desobedecer órdenes, lo que rozaría la rebelión. «Ha escogido unos socios nada recomendables», ha afirmado.

En otro momento del pleno, Prohens ha afirmado este martes que si el Gobierno central tiene 6.300 millones de euros para las Rodalies de Cataluña antes de traspasar las competencias, tendrá 50 millones para garantizar la gratuidad del transporte en Baleares o recursos para firmar un convenio que permita hacer realidad el tren de Llevant. En el debate de las preguntas de control al Ejecutivo balear, la presidenta ha recordado que la bonificación del transporte dependerá del nuevo Gobierno y que Baleares reclamará que se mantenga la bonificación.

Prohens ha respondido a la diputada de Unidas Podemos, Cristina Gómez, que ha asegurado que el acuerdo de PSOE y Sumar contempla la gratuidad, aunque Prohens ha respondido que el acuerdo no habla de gratuidad sino de bonificaciones en los abonos «sin aclarar quién lo pagará». Gómez ha defendido que la medida fue exitosa y ha lamentado que el proyecto de presupuestos autonómicos no contemplen una partida en este sentido. «No creen en el transporte público. Menos banderitas y más servicios públicos», ha concluido la diputada menorquina.