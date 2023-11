Pere Rotger: «Aquí hay dos lenguas y creí que debía intervenir en la nuestra»

Pere Rotger, el encargado de leer el manifiesto en la concentración convocada por el PP contra la amnistía, defiende su derecho a expresarse en catalán a pesar de los abucheos y la pitada que se llevó de una parte del público: «Aquí hay dos lenguas y creí que debía hablar en la nuestra». Los pitidos contra el expresident del Parlament y exalcalde de Inca comenzaron de manera tímida pero fueron en aumento. Se llegó a escuchar algún grito sobre la libertad lingüística hasta que el propio Rotger interrumpió su intervención. «Tranquilos. Somos una comunidad bilingüe y hay que respetar las dos lenguas. Por tanto, que nadie se sienta incómodo:estamos aquí para cosas más importantes», dijo. Las protestas acabaron en ese momento y los asistentes aplaudieron.

«Yo no tengo inconveniente en hablar en castellano si se tercia, pero que no me obliguen a hacerlo en castellano, porque eso es generar crispación; que nadie me obligue a hablar en ninguno de los dos idiomas», aseguró este lunes, un día después de la protesta.

Rotger aseguró que estaba preparado para que algo así pasara, porque ya había recibido imprecaciones similares del tipo «habla en cristiano». Sin embargo, decidió pronunciar parcialmente en catalán el comunicado unitario que se leyó en toda España. «Estamos en una comunidad bilingüe, aquí hay dos lenguas, y creí que debía intervenir en las dos, también en la nuestra».

Respeto al catalán

El expresident del Parlament asegura que, en un acto como el del domingo, debe haber respeto a los castellanohablantes de las Islas, «pero también debe respetarse a los catalanoparlantes», insistió. En cualquier caso, Rotger restó hierro al incidente y aseguró que la respuesta a los abucheos y pitidos le salió de manera espontánea. «Creo que me sirvió para motivar aún más a la gente, y estoy convencido de que quienes inicialmente estaban en contra también lo entendieron». El exdirigente del PP aseguró que durante todo el domingo y este lunes recibió numerosos mensajes de ciudadanos que le daban la enhorabuena por su reacción.

Un moderado

Pere Rotger, al que siempre se ha considerado un moderado en el PP, aseguró que había acudido a la concentración convencido y destacó que se había sentido honrado de que le propusieran leer el manifiesto, porque las concesiones que se están dando a los partidos independentistas «es el mayor problema que tiene España en estos momentos».

«Es importante que se respete la Constitución y las cosas no se pueden hacer como se están haciendo. No se puede decir una cosa antes de las elecciones y lo contrario después, como está haciendo Pedro Sánchez. Yo estaría avergonzado de salir a la calle», aseguró. Precisamente esa imagen de moderación y sosiego es la que llevó a los dirigentes del PP a pensar en Rotger para que fuera él quien trasladara el mensaje de indignación y preocupación de los ‘populares’.