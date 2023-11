Vox se querellará contra Armengol por permitir que se tramite la ley de amnistía

Vox presentará una querella criminal contra la presidenta del Congreso, Francina Armengol, y contra todos los miembros de la Mesa de la Cámara que voten a favor de que se tramite la proposición de ley de amnistía. El diputado de Vox por Balears, Jorge Campos, confirmó que su partido se querellará contra quienes permitan que una ley que consideran inconstitucional se pueda tramitar en el Congreso.

El diputado asegura que la presidenta de la Cámara ya lo tiene todo preparado para dar el visto bueno a la ley y menciona que Armengol ha elegido como letrado mayor del Congreso a Fernando Galindo, que ha ocupado puestos de responsabilidad en el Gobierno de Pedro Sánchez, entre ellos el de subsecretario del Ministerio de Política Territorial, que dirige Isabel Rodríguez. En opinión de Campos, la decisión de poner a un letrado «socialista» busca allanar el camino a la ley de amnistía y que los letrados del Congreso no pongan problemas a la tramitación de la ley.

La querella se presentará en el momento en que la Mesa del Congreso valide la tramitación de esta ley. Las reuniones de este organismo son los martes, pero es improbable que la Mesa pueda dar trámite hoy al texto, por lo que hay muchas probabilidades de que la reunión sea la semana que viene.

Vox recuerda los precedentes que hubo en el Parlament de Catalunya, con numerosas normas que se tramitaron sin estar avaladas por los letrados de la Cámara y que acabaron con la condena de la entonces presidenta del Parlament catalán, Carmen Forcadell, que acabó en la cárcel y terminó siendo indultada.

Vox: «Es un golpe de Estado»

Este asunto, la amnistía y las manifestaciones, se ha colado en la sesión semanal del Parlament. La portavoz de Vox, Idoia Ribas, preguntará a la presidenta del Govern si su ejecutivo «tiene previsto alguna actuación para frenar la amnistía anunciada por Pedro Sánchez contra los golpistas de Cataluña». En su opinión sí debería hacerlo. Ribas indicó que «en 2017 hubo un golpe de estado y el autócrata de la Moncloa los apoya».

Sebastià Sagreras, portavoz del PP, inició este lunes su comparecencia habitual para dar cuenta de los asuntos que se verán en el pleno, para «agradecer la respuesta ciudadana a la convocatoria del Partido Popular en contra de la amnistía». Precisó que esta movilización tiene que continuar y que «no callaremos hasta que Pedro Sánchez convoque elecciones».

El dirigente popular indicó que cada vez hay más gente contraria al acuerdo del PSOE con los independentistas. «Quiero agradecer la participación de exdirigentes socialistas como Ramon Aguiló, pero también quiero destacar que fueron muchos los ciudadanos que me dijeron que eran votantes socialistas de toda la vida pero que estaban en contra de la amnistía».

Para el socialista Iago Negueruela, mientras, la noticia de este martes es que «la presidenta Prohens vuelve al Parlament después de dos semanas de ausencia». Hace dos semanas estuvo en la jura de la Constitución por parte de la princesa Leonor y el pasado martes tampoco acudió por su presencia en la feria turística de Londres, la WTM. «Esperemos que hoy hable de los problemas que preocupan de verdad a la ciudadanía y que deje de hacer lo que Feijóo le pide que haga, que es repetir sus consignas».

El socialista celebró que «esta semana habrá Gobierno» y que el pacto para la investidura de Pedro Sánchez incorpora «propuestas que siempre ha defendido el PSIB», entre los que citó «la condonación de la deuda» que se reclamó desde el Govern cuando estuvo presidido por la presidenta actual del Congreso,Francina Armengol.

El coordinador de Més per Mallorca, Lluís Apesteguia, afirmó: «Nos preocupa el clima de crispación y cómo se están legitimando la posiciones golpistas». El ecosoberanista llamó a la «residencia democrática» e indicó que «aunque yo no me siento español, Vox no puede llamar ‘antiespañol’ a quienes no piensan como ellos». Según él, la dinámica de «deslegitimación» es «muy peligrosa» y «el PP se está dejando arrastrar por Vox».

Más allá del turno de preguntas no hay iniciativas legislativas sobre la amnistía en la sesión de este lunes. La Cámara elegirá hoy al periodista Albert Salas como director general de IB3.