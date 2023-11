La presidenta del Congreso, Francina Armengol, comparece este lunes a las 11:30 horas para anunciar previsiblemente la fecha del debate de investidura de Pedro Sánchez.

Por su parte, el portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha afirmado que esta semana se verá la presentación de la ley de amnistía acordada con ERC y Junts, la investidura del presidente en funciones y candidato del PSOE a la reelección, Pedro Sánchez, y el Gobierno. «Yo no pongo fechas ni horas para no pillarme las manos. Pero sí, en esta semana debiéramos verlo todo», ha recalcado en una entrevista de este lunes en Catalunya Ràdio. Al preguntársele por la futura ley de amnistía, ha reprochado las «reacciones preventivas» de los jueces, en alusión a la declaración institucional del Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el comunicado conjunto de cuatro asociaciones judiciales para rechazarla.

«No había visto en mi vida reacciones preventivas de este calado. Que un juez que se le conoce absolutamente informado hable de algo que no conoce porque no tiene el texto», ha sostenido López. Preguntado por las concentraciones contra la amnistía ante sedes del PSOE, que este domingo han llegado a su décima noche consecutiva, ha dicho que su partido respeta el derecho a las manifestaciones, aunque no les parecen de recibo «las soflamas y las mentiras» sobre las que se convocan.