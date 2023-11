El Grupo Popular ha presentado una reforma del Reglamento del Senado para dar potestad a la Mesa de la Cámara Alta, donde los de Alberto Núñez Feijóo cuentan con mayoría absoluta, para decidir o no aplicar el procedimiento de urgencia en los proyectos de ley, como será previsiblemente el de la amnistía. Según fuentes del PP, se pretende modificar el artículo 133 del Reglamento del Senado para que en las proposiciones de ley, la Mesa del Senado pueda decidir si aplica del procedimientos de urgencia, cuando así lo solicite el Gobierno o el Congreso de los Diputados. De esta manera, se dilataría la ley de amnistía que el PSOE está pactando con los independentistas y que se presentaría a lo largo de esta semana, previsiblemente.

Al respecto, el presidente de la cámara alta ha asegurado este jueves que el grupo popular no va a facilitar la tramitación de la ley de amnistía, porque «eso produciría el tener españoles de primera y tener españoles de segunda». En una entrevista en Antena 3 recogida por EFE, Rollán ha insistido en que actuarán «en consecuencia» cuando el PSOE registre en el Congreso la ley de amnistía para facilitar la investidura de Pedro Sánchez con los votos de los independentistas.

«No desvelo nada si digo que el PP, yo no soy su portavoz pero sí pertenezco a ese grupo, no va a facilitar la tramitación de esa ley porque no cabe y porque eso produciría el tener españoles de primera y tener españoles de segunda», ha remarcado.

Tras recordar que el PP defiende hoy lo que defendía antes de las elecciones, ha dicho que no le extraña la primera asociación de juristas de España, la Asociación Profesional de la Magistratura, (APM), se haya pronunciado en el sentido de que están intranquilos ante la posibilidad de que permita una ley de amnistía. Se ha referido en concreto al malestar que ha expresado en las últimas horas la APM, mayoritaria en la carrera judicial, que considera que la ley de amnistía supondrá «el principio del fin de nuestra democracia».