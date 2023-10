La portavoz del Govern, Patrícia Plaja, ha reclamado este martes que una eventual ley de amnistía debe «incluir a todos los represaliados políticos», entre ellos también la causa relacionada con Tsunami Democràtic, por lo que ha reclamado a Junts y ERC «coordinación» del independentismo en las negociaciones. En rueda de prensa en el Palau de la Generalitat tras la reunión semanal del Consejo Ejecutivo del gobierno catalán, Plaja ha sido interpelada en diversas ocasiones por el avance de las negociaciones para la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno. Plaja ha evitado posicionarse sobre el calendario, en relación a una posible sesión de investidura la próxima semana.

«La opinión del Govern es que si las negociaciones llegan a buen puerto es que el PSOE ha dado salida a las reivindicaciones de los partidos independentistas. Que se llegue a una fecha depende de los que necesitan los votos», ha sugerido, en relación al PSOE. Aunque ha insistido una y otra vez en ser prudente y «discreta» sobre el contenido de la negociación, de la que ha recordado que «el Govern no forma parte como tal», aunque sí ERC, la portavoz del Ejecutivo sí se ha posicionado sobre algunas concreciones de las carpetas que están sobre la mesa.

Sobre la amnistía, por ejemplo, Plaja ha sido tajante al dejar claro que una eventual ley «debe resolver todos los casos de los represaliados y debe incluir a todos los represaliados políticos, también la cuestión de Tsunami (Democràtic)», ya que ha asegurado que, por la información de la dispone el Govern, los investigados por esa causa por supuesto delito de terrorismo podrían quedar fuera del paraguas de esa hipotética ley que se está negociando. Y sin entrar a valorar cómo debe ser el redactado o preámbulo de esa posible norma, sí ha advertido de que el Ejecutivo catalán considera que el referéndum del 1 de octubre «nunca fue delito» ni constituyó un «acto delictivo».

«Coordinación» tras el «gesto» con Puigdemont

Precisamente relacionado con esto, Plaja ha lanzado un mensaje a Junts per Catalunya, tras la reunión de ayer en Bruselas entre el expresidente catalán Carles Puigdemont y el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, que ha considerado un «gesto». «Toda negociación tiene gestos y los gestos en política son muy importantes», ha añadido, confiando en todo caso en que Puigdemont «pueda volver en libertad a casa y pueda ser recibido en el Palau de la Generalitat».

Sin entrar a valorar concretamente el contenido de la reunión, la portavoz del Ejecutivo sí ha recordado a Junts que el «independentismo es más fuerte si trabaja conjuntamente para intereses compartidos», en un mensaje vinculado a esas posibles diferencias sobre el alcance de la amnistía. Y tras «celebrar» que la formación de Puigdemont «haya entrado de lleno en la negociación con el PSOE», Plaja ha constatado que «el Govern ha defendido la negociación desde el primer momento» y, por ello, considera que la mesa de diálogo para una negociación «cara a cara» entre ambos gobiernos es la mejor manera de abordar «el fondo» del conflicto.

Respecto a otra de las carpetas de esa negociación por parte de ERC, la relativa a la financiación autonómica y el fin del llamado déficit fiscal, Plaja ha avisado de que «solo la condonación de la deuda autonómica no es la solución», sino que «se debe revertir la situación de absoluto desequilibrio a nivel económico y este déficit». Aunque ha evitado marcar «líneas rojas» sobre esta cuestión, al ser preguntada sobre si el Govern sería partidario de no investir a Sánchez si no afronta esa carpeta económica y social, Plaja sí ha avisado al líder del PSOE de que es «necesario» que ofrezca soluciones respecto a Rodalies y financiación.