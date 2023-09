El portavoz del PNV, Aitor Esteban, ha dejado claro que si de lo que se trata es de escoger entre Alberto Núñez Feijóo y la amnistía, se decantan por la amnistía: «Si como dice la señora Gamarra, hay que elegir entre Feijóo y amnistía, así las cosas, amnistía». Con esta contundencia, Esteban ha insistido de nuevo en que votarán en contra de la investidura de Feijóo, que se vota este miércoles, porque con Vox en la ecuación no hay otra opción.

«Si es con nosotros o Junts, tiene que empezar a contar descontando 33», que es el número de diputados que ha conseguido el partido de Santiago Abascal, ha dicho el portavoz de los nacionalistas vascos durante su intervención en la segunda jornada del debate de investidura. Nada más iniciar su intervención, en la que ha alternado el euskera y el castellano, Esteban ha cargado contra EH Bildu, al que ha acusado de mentir reiteradamente, «de utilizar la mentira como una herramienta política» tras recordar que durante toda la campaña electoral han estado asegurando que el PNV había alcanzado un acuerdo con PP y Vox.

Esteban ha resumido que su única propuesta ante el debate territorial es ahondar en la «confrontación» y la «vía judicial», con más reformas del Código Penal. «Sólo propone más leña». El portavoz del PNV ha empezando desmontando la afirmación de Feijóo de que ha renunciado a ser presidente porque no quiere pagar el precio de una amnistía para los líderes del 'procés'. Así, le ha replicado que no puede renunciar a una mayoría «que nunca ha tenido» porque para sumar los votos del PNV -o los de Junts- a su investidura tendría que empezar «descontando los 33 de Vox».

Así, Esteban ha presumido de haber sido siempre «transparente» y «meridianamente claro» con Feijóo respecto a que cualquier alianza con Vox hacía imposible un acuerdo entre ellos y ha destacado que siempre le han tratado «con respeto y honradez» y sin «hacerle perder el tiempo». «No puede hacer pretender que Vox no está en la ecuación de la investidura. Hay una ballena en la piscina con un tamaño imposible de esconder», ha indicado, avisando, además de que una legislatura que naciera con el apoyo de Vox sería «imposible de gestionar».

Además, el portavoz nacionalista ha aprovechado para recriminar a Feijóo el acto celebrado por el PP el pasado domingo en el que, a su juicio, quedó claro que los 'populares' sólo contemplan «la vía judicial y de la confrontación» para abordar la cuestión vasca o catalana. «Lo único que proponen es endurecer el Código Penal; palo, pero nunca zanahoria», ha apostillado. «Dan ganas de irse de aquí», ha dicho que pensó tras escuchar lo que se coreó en la madrileña Plaza de Felipe II y antes de insistir en que la «terca realidad» es que hay «una nación vasca que quiere seguir existiendo» y que hay que «buscar un encaje para Euskadi y Cataluña en el Estado» que «debe ser pactado» para poder «dibujar un horizonte de estabilidad».

En este contexto, ha subrayado que lo que reclama el PNV es una relación «bilateral» con el Estado y que eso no se logra reformando el Senado como plantea Feijóo, sino afrontando los problemas políticos desde la política. «Con estos mimbres, no», ha insistido. Además, ha avisado al líder del PP de que «las prisas son malas consejeras» y de que la política es «como un maratón en el que hay que mantener un ritmo medido» por mucho que tus aficionados o «algún malintencionado» te azuce para que corras. «Un maratón se corre con la vista larga, el PNV toma decisiones con mirada larga pensando en el presente pero sobre todo en el futuro. Nuestro único norte es la supervivencia del pueblo vasco y su libertad; corremos una maratón y con la perspectiva clara le decimos hoy y el viernes no a su investidura», ha enfatizado.

Eso sí, Esteban ha admitido que después de todo lo que ha vivido en el hemiciclo del Congreso «no descarta nada» sobre las votaciones, en referencia al deseo del PP de que algunos diputados 'se equivoquen' y como el personaje de la obra que tenía que decir sólo «Carlos V», digan «quirlos canto» propiciando que Feijóo salga investido. «Aquí uno sabe cómo entra, pero no como sale», ha dicho entre bromas.

También ha aprovechado para recalcar que el PNV no se moverá ante una eventual investidura de Pedro Sánchez por «interés» u «ofertas de dinero» y para deslizar que se fían tan «poco» del líder socialista como de Feijóo. «Lo que más se parece a un gobierno español de izquierdas es un gobierno español de derechas», ha apuntado parafraseando a Josep Pla. El portavoz del PNV no ha desaprovechado la oportunidad de acusar a Bildu de mentir por decir que su partido ya había pactado la investidura con Feijóo y de reprochar a la coalición abertzale que use «la mentira como herramienta política».