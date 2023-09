El presidente del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez, ha abandonado el Congreso mostrándose muy satisfecho de la intervención de su compañero Óscar Puente como portavoz del PSOE en el debate de investidura de Alberto Núñez Feijóo, si bien no ha aclarado por qué no quiso participar él. Acabada la primera jornada del debate de investidura del líder del PP, Sánchez fue preguntado por los periodistas por qué no había querido intervenir, pero el presidente ha declinado contestar.

Unos pasos más adelante se le preguntó si estaba satisfecho con la intervención del exalcalde de Valladolid, el portavoz 'sorpresa' elegido por el PSOE. «Mucho», ha contestado al irse del Congreso.

Y se ha pedido opinión a Núñez Feijóo sobre esa decisión de Sánchez de no participar en el debate y de delegar en el diputado pucelano: «Se comenta por sí solo», ha comentado en los pasillos de la Cámara Baja.