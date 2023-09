El líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha emplazado al jefe del Ejecutivo en funciones a aclarar si, después de escuchar en el Congreso al portavoz de ERC, Gabriel Rufián, concederá la amnistía y habrá referéndum. Según ha dicho, Pedro Sánchez «no quiere responder» en el Congreso pero ha vaticinado que en breve sabrán «quién miente», si los independentistas o el candidato socialista. «Señor Sánchez, después de escuchar al señor Rufián, ¿amnistía sí o no? ¿Referéndum sí o no? ¿Volver a declarar la independencia de Cataluña sí o no?», ha interpelado a Sánchez, cosechando un fuerte aplauso de la bancada del PP.

Previamente, Rufián había indicado que la solución al conflicto en Cataluña pasa por votar: «Una amnistía por el 1-O debe sentar las bases para que se produzca un nuevo 1-O». Por su parte, la portavoz de Junts, Miriam Nogueras, ha asegurado que si hay acuerdo debe ser «histórico» y ha repasado las condiciones que puso Carles Puigdemont encima de la mesa para investir a Pedro Sánchez.

En su turno, Feijóo ha asegurado que no es «justo» que Junts diga que el PP es un partido «anticatalán» y le ha pedido que retire sus palabras. Además, y tras recordar los acuerdos que CiU selló en el pasado haciendo una política útil, se ha dirigido a Nogueras para avisarle que los acuerdos ilegales «no son acuerdos. Y tenga usted cuidado con hacer acuerdos ilegales porque al final descubrirá que la han engañado», le ha advertido.



Feijóo ha censurado que el PSOE haya permitido que Junts y ERC tengan grupos parlamentarios cuando no cumplen los requisitos. «La constitución de los grupos es una gran cacicada y deberían ustedes de renunciar a eso. Señor Rufián, señora Nogueras, renuncien ustedes a un grupo que no ha conseguido los resultados para ser tal», ha demandado.

Feijóo ha optado por responder conjuntamente a los portavoces parlamentarios de ERC y Junts, que han utilizado el catalán en sus intervenciones, una decisión que el diputado republicano ha calificado de «falta de respeto». El candidato 'popular' ha rechazado usar los pinganillos de los que disponen los diputados desde la aprobación de la reforma del reglamento que permite el uso de las lenguas cooficiales.