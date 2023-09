El candidato del PP a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha comenzado su intervención en la sesión de investidura de este martes cargando directamente contra una posible ley de amnistía y descartando apoyarse en estas reivindicaciones de los partidos independentistas por «principios, límites y palabra». Subrayó que fuera de la Constitución no hay democracia.

Feijóo ha arrancado este debate pasadas las 12.00 horas agradeciendo la presencia de sus 'barones' territoriales, además de los presidentes del Senado y la FEMP, y metiendo directamente en el inicio de su intervención su rechazo frontal a esta amnistía que plantean los independentistas. «La amnistía o cualquier fórmula equivalente o análoga es un instrumento adecuado para superar el conflicto catalán. Igualmente, ese conflicto no se resolverá de manera definitiva si no contemplamos el derecho a decidir del pueblo de Cataluña mediante un referéndum o cualquier fórmula equivalente o análoga. Con esto bastaría, ¿no? Pues no. No voy a defender eso», ha proclamado Feijóo.

En este contexto, ha reivindicado su rechazo a estas peticiones de los partidos independentistas por «principios, límites y palabra», descartando así su apoyo a esta investidura. Feijóo destacó que ningún fin, ni siquiera la presidencia del Gobierno, justifica los medios, subrayando que la amnistía ni jurídicamente, ni éticamente es aceptable. Asimismo, indicó que fuera de la Constitución no hay democracia.

Sobre el peaje que plantean los partidos independentistas, Feijóo ha descartando «pagar el precio» que le piden estas formaciones para darle su apoyo. «Tengo a mi alcance los votos para ser presidente del Gobierno, pero no acepto pagar el precio que me piden para hacerlo», ha proclamado hasta en dos ocasiones, dirigiéndose directamente al jefe del Ejecutivo en funciones, Pedro Sánchez.

En concreto, Feijóo se ha referido a las condiciones que están poniendo las formaciones independentistas, especialmente el líder de Junts Carles Puigdemont, sosteniendo que tanto a él como a Sánchez le han ofrecido lo mismo: sus apoyos a cambio de una ley de amnistía y un referéndum. «A los dos nos ha ofrecido exactamente lo mismo. La única diferencia, por tanto, solo puede radicar en la integridad de los dos candidatos posibles que pueden responderle, usted o yo, señor Sánchez», ha recriminado.

Asimismo, Feijóo ha reclamado en su discurso de investidura la «vigencia de la Transición y ha pedido «preservar lo que nos es común» frente al «frentismo motivado por intereses personales» que atribuye al presidente del Gobierno en funciones. «Hay quien reniega de la Transición, yo vengo a reivindicarla y a reclamar su vigencia» ha proclamado Feijóo desde la tribuna de oradores del Congreso, en un debate al que llega sin respaldos suficientes para ser elegido presidente.

Feijóo ha preguntado al resto de diputados si ante el «deterioro institucional», las «cargas» que soportan las familias, el reto de fortalecer el estado del bienestar o los desafíos internacionales, con la guerra en Ucrania, «de verdad creen que no hay motivos de sobra para que fortalezcamos vínculos en vez de preservar en romperlos». «La Transición es lo mejor que hemos hecho porque lo hicimos juntos y la investidura es eso, una elección determinante entre preservar lo que nos es común, o seguir cavando en un frentismo motivado por intereses personales que acabará por beneficiar a nadie» ha recalcado.