La vicepresidenta segunda del Gobierno en funciones, Yolanda Díaz, ha pedido al PP y a su líder, Alberto Núñez Feijóo que respete «la democracia y la Constitución» y también que «se respeten a sí mismos», tras las declaraciones vertidas por algunos dirigentes populares que invitan a los socialistas que rompan la disciplina de voto y apoyen a Feijóo en la investidura.

«Lo que están haciendo solamente se puede explicar por la desesperación del señor Feijóo, el fracaso del señor Feijóo y la profunda crisis interna que tiene el PP desde que llegó al mismo el señor Casado», ha señalado Díaz ante las preguntas de los medios de comunicación en una rueda de prensa celebrada en Santiago de Compostela, en el marco de la cumbre europea «El futuro del trabajo y el diálogo social».

«No hay ningún caso en la democracia europea semejante», ha añadido Díaz, que ha afirmado que es inusual que un candidato a ser presidente del Gobierno cometa «fraude de ley con el artículo 99 de la Constitución», y que «no cumpla con el mandato que le ha dado el jefe del Estado» y vulnere «el compromiso que explicitó ante los españoles y las españolas».

La vicepresidenta ha criticado que Feijóo no se reuniera con las distintas formaciones políticas de nuestro país, ni tampoco con los presidentes y presidentas de las comunidades autónomas. «No solo incumplió su palabra, sino que además es un caso único de fracaso anticipado. No hay más anticipo de fracaso que hacer un mitin convertido en un pseudoacto de protesta contra un Gobierno que no existe en la antesala a una investidura».

«Créanme que en democracia no hay caso semejante. Es fruto de la desesperación», ha insistido Díaz, en referencia al acto que el PP celebrará el domingo contra la amnistía. Ante esta situación, la vicepresidenta ha pedido a Feijóo que respeten la Constitución «que tanto dicen respetar» y que también «se respeten a sí mismos». Además, ha advertido que la corrupción «tiene muchas vertientes» y que el «transfuguismo» es una de ellas.