La presidenta de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), Dolors Feliu, ha reclamado a ERC y JxCat que no apoyen ninguna investidura «si no es claramente para hacer la independencia»: «No tenemos miedo al bloqueo». «No nos podemos dejar engañar y no puede haber ninguna negociación que no tenga claro que es por la independencia de Cataluña», ha subrayado Feliu tras realizar la tradicional ofrenda floral al monumento de Rafael Casanova con motivo de la Diada del 11 de septiembre.

Feliu ha hecho un llamamiento a «salir a las calles» para que se manifiesten todos aquellos que se sienten independentistas: «Es el momento», ha apuntado. Por su parte, el presidente de Òmnium Cultural, Xavier Antich, ha reclamado a los partidos políticos que estén «a la altura del momento»: «La amnistía no es una opción, sino una necesidad», ha apuntado. Antich ha agregado que la amnistía «no es ningún punto final» sino «el principio de la resolución del conflicto» y «una autoenmienda del Estado», y es por ello que considera que el independentismo «tiene la oportunidad para buscar vías» para resolverlo.