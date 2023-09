El líder del PSC, Salvador Illa, ha avisado al expresidente catalán Carles Puigdemont de que los socialistas tendrán «toda» la generosidad, pero no «ingenuidad», en las negociaciones para la investidura, en las que también le ha pedido «prudencia» para «no hablar en nombre de Cataluña».

Coincidiendo con el inicio del curso escolar, el primer secretario de los socialistas catalanes ha comparecido en rueda de prensa en su visita a la Escuela Àngels Alemany i Boris de Lloret de Mar (Girona), donde ha sido preguntado por las condiciones de JxCat para la investidura, fijadas este pasado martes en Bruselas por Carles Puigdemont.

Una ley de amnistía, el reconocimiento y respeto a la «legitimidad democrática» del independentismo y la creación de un mecanismo de verificación de los acuerdos son las condiciones «previas» que Puigdemont marcó para que su formación, JxCat, inicie dichas negociaciones de investidura del próximo presidente del Gobierno.

«Prudencia, paciencia, discreción y Constitución. Nada fuera de la Constitución», ha reiterado en diversas ocasiones Illa en alusión a esas condiciones de Puigdemont. A partir de ese posicionamiento, el dirigente socialista ha querido enviar varios mensajes al expresidente catalán, con un aviso claro: «Generosidad, sí, toda, la que haga falta. Ingenuidad, no», ha sugerido, recordando, como ejemplo de esa generosidad, la cesión de diputados socialistas a ERC y JxCat para que tengan grupos propios en el Congreso, por «cortesía parlamentaria».

Illa también ha emplazado a Puigdemont a mostrar «prudencia» y no olvidar que Cataluña es «plural». «Debemos tener mucho cuidado con hablar en nombre de Cataluña», le ha afeado. En esa línea, el líder de la oposición en el Parlamento catalán ha recomendado que «convendría no perder de vista lo que votaron los ciudadanos en el 23J: votaron no a un Gobierno de derecha y ultraderecha, votaron sí a un Gobierno progresista y dijeron que correspondía a Pedro Sánchez liderarlo».

«Y en Cataluña -ha añadido- estas tres conclusiones quedaron manifiestas de manera rotunda. Es conveniente que nadie lo olvide y se respete la voluntad de los ciudadanos». Como también ha insistido en que «la convivencia es muy valiosa», objetivo en el que los socialistas «seguirán trabajando» con planteamientos «valientes».

«La convivencia en Cataluña lo merece todo», ha señalado. Sobre si el PSC se ha reunido o se reunirá con Puigdemont, Illa ha vuelto a insistir en la necesidad de «prudencia, paciencia, discreción y nada fuera de la Constitución»; una respuesta que ha repetido de forma idéntica al ser preguntado sobre si los policías encausados por las cargas del 1-O deberían ser incluidos en una eventual ley de amnistía. También sobre esa posible amnistía, que fue duramente criticada ayer por el expresidente del Gobierno Felipe González, Illa ha evitado posicionarse sobre esas declaraciones: «Todo el respeto al pensamiento de González y lo que dijo. Respeto todas las opiniones, también las suyas».