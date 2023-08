Apenas un día después de ser investida presidenta del Congreso de los Diputados -la tercera autoridad del Estado-, Francina Armengol afronta este viernes su primera jornada en el cargo, con una cargada agenda, entre la que destaca una reunión con el rey Felipe VI a las 10:30h. Antes de la cita con el monarca, Armengol ha pasado a primera hora de la mañana por la Cadena Ser, donde se ha mostrado confiada en poder alcanzar una mayoría para la investidura de Sánchez: «Sin duda, desde ayer estamos más lejos del escenario de una repetición electoral».

En la entrevista en el programa 'Hoy por hoy' de La Ser, la recién elegida presidenta del Congreso se ha mostrado en todo momento confiada en que los socialistas logren una mayoría para formar Gobierno: «Si hay ese espíritu de diálogo que se plasmó ayer en esa votación, va a haber un Gobierno pronto». No lo ha descartado, pero sí ha asegurado que «desde ayer estamos más lejos del escenario de una repetición electoral».

La tarea se ha postulado desde un principio, cuanto menos, complicada: el PSOE necesita el 'sí' de una amalgama de formaciones. Entre ellas, las de Esquerra Republicana y Junts. Preguntada por cuál es su posible solución, Armengol lo ha apostado todo a una sola carta: «El diálogo, la capacidad de entendernos y respetarnos. La política es el arma más poderosa para solucionar los problemas reales y es posible llegar a acuerdos». El periodista José Luís Sastre ha incidido sobre la posibilidad de conceder una amnistía a los políticos y activistas catalanes condenados por el 1-O. «Cada cosa a su tiempo. Yo como presidenta del Congreso lo que tengo que marcar es el cumplimiento de la ley», ha respondido la expresidenta balear.

La nueva Mesa del Congreso

Hubo sorpresas, pero no tantas. «Sí, al llegar ayer al Congreso sabía lo que iba a suceder», ha dicho Armengol, al mismo tiempo que restaba importancia a la vorágine de reuniones y acuerdos que se sucedieron hasta poco antes de empezar la sesión de constitución de la Cámara Baja: «Creo que las negociaciones es lógico que acaben en el último minuto». La presidenta también ha hablado sobre la polémica representatividad en la Mesa del Congreso: de los nueve miembros, no hay ninguno de Vox, Podemos ni de ninguno de los partidos nacionalistas. «Ese desencuentro entre VOX y el PP lo tienen que explicar ellos, pero esa mayoría de la que hablaba el señor Feijóo parece que no es tanta», ha dejado caer.

Audiencia con el Rey

Justo tras la entrevista, Armengol acudirá al Palacio de la Zarzuela, donde a las 10:30h tiene prevista una audiencia con el Rey. Se trata de un encuentro protocolario que se produce cada vez que se abren las Cortes, y en ella Armengol informará al monarca de la composición de ambas cámaras, antes de la ronda de consultas del rey con los portavoces de los diferentes partidos de cara a proponer un candidato a la investidura.