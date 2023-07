El PP está a punto de sumar un escaño más a sus 136 a costa de quitárselo a los que tenía el PSOE en Madrid, lo que hace que los socialistas se queden con 121 diputados, informaron esta noche a EFE fuentes del PP y han confirmado fuentes del PSOE.



Con este nuevo resultado el PSOE se pueda ver obligado a buscar el sí de Junts de cara a una nueva investidura de Pedro Sánchez ya que solo con su abstención no sería suficiente. Las fuentes del PP han pedido, no obstante, ser todavía prudentes con este nuevo resultado porque aún queda el escrutinio general y repasar los votos nulos. El PSOE da por hecho también la pérdida de ese escaño por Madrid, según han dicho a EFE fuentes del partido.



Las fuentes socialistas han subrayado que «a falta de confirmación oficial», el posible cambio de un escaño en Madrid por el recuento del voto CERA «no modifica la situación para formar mayorías». «Junts -ha añadido- tendrá que decidir si une sus fuerzas a PP y VOX, y abre la puerta a un gobierno de la derecha con la ultraderecha o se une al resto de fuerzas políticas para evitarlo exactamente igual que ayer».



Según los primeros resultados de escrutinio del voto de los españoles residentes en el extranjero, el voto CERA, y a falta de que finalice el resultado final en otras juntas provinciales, el PP habría conseguido el último escaño del PSOE por Madrid y el exdiputado de UPN Carlos García Adanero habría entrado en el Congreso, a costa del exalcalde socialista de Alcalá de Henares, que ya no sería diputado.



Con este nuevo escaño el PP podría lograr 137 diputados y el PSOE retrocedería a los 121, lo que haría que el bloque que puede apoyar la investidura del presidente popular, Alberto Núñez Feijóo -(Vox 33), (UPN 1) y (CC 1)- alcanzara los 172 escaños, frente a los 171 del bloque que tendría Sánchez con Sumar (31), ERC (7), EH Bildu (6), PNV (5), y BNG (1). Según esta aritmética, el presidente del Gobierno en funciones necesitaría el apoyo afirmativo de Junts para poder lograr una investidura, ya que la abstención de los 7 diputados independentistas catalanes no sería suficiente según este primer resultado.