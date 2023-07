La presidenta de la Comunidad de Madrid y del PP madrileño, Isabel Díaz Ayuso, ha dado su apoyo al líder del PP y ganador de las elecciones, Alberto Núñez Feijóo, y ha zanjado la polémica sobre un hipotético enfrentamiento: «No estoy para perder el tiempo, no hay ninguna polémica ni la va a haber».

Tras deslizar la expresidenta madrileña Esperanza Aguirre que el futuro de España pasa por la dirigente del PP de Madrid, Ayuso le ha agradecido su confianza, pero le ha dicho que «esto no funciona así» y que su sitio está «en Madrid». «No puede ser que el jueves estuviéramos en un mitin con el presidente, aplaudiéndole, dándole nuestro apoyo y el martes tirándole por un puente (...) no somos podemitas», ha afirmado Díaz Ayuso en la rueda de prensa posterior a la Junta Directiva del PP de Madrid.

Además, ha respaldado que Feijóo «pelee» la conformación de un Gobierno y también que pida al PSOE que le deje gobernar, pues cree que «hay que intentarlo» a pesar de que ella siempre haya dicho que «con el desastre no hay que pactar» y que ve «francamente difícil conseguir el apoyo del Partido Socialista». «La única batalla que se pierde es la que no se da», ha recalcado. Sobre si ha recibido mensajes de algún líder del PP proponiéndole que encabece el partido a nivel nacional ha dicho: «no los he abierto ni los voy a abrir, no estoy en eso».

En cuanto a los gritos de apoyo que recibió en la celebración en el balcón de Génova el domingo durante el discurso de Feijóo ha dicho que está convencida de que si el PP hubiera obtenido «mayoría absoluta pasaría lo mismo» porque ha indicado que «últimamente» le está pasando que muchos madrileños le muestran así su confianza.

Además, ha reconocido que no iba vestida de rojo «por ningún motivo», que llevaba «la camiseta de nueve euros» con la que salió de casa. Ayuso ha subrayado que Feijóo «ha hecho una campaña en unas circunstancias dificilísimas» con el Gobierno central «a la contra» y utilizando «una foto de hace años» del candidato popular.