El presidente del PP y candidato en las elecciones generales del 23J, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado este lunes que ya ha mantenido contactos con diferentes fuerzas políticas para conformar «un Gobierno estable en España en las próximas semanas». En este sentido, ha precisado que el domingo por la noche llamó por teléfono al candidato del PSOE, Pedro Sánchez, con el que hablará cuando se conozca el resultado del CERA (votos del extranjero).

Por su parte, este lunes por la mañana se ha puesto en contacto con el líder de UPN, Javier Esparza, que ya le ha comunicado su apoyo. También ha llamado al presidente de Coalición Canaria, Fernando Clavijo, «con quien se ha abierto el camino al mismo efecto». Además, ha tenido una conversación con el PNV, «que espero ampliar en los próximos días». También ha hablado con el presidente de Vox, Santiago Abascal, con el que seguirá las conversaciones durante los próximos días «con el planteamiento de si está dispuesto o no a iniciar un cambio del Gobierno sanchista». «Por tanto, he iniciado los contactos teniendo en cuenta que España ha decidido que no haya una mayoría absoluta de un sólo partido, pero teniendo en cuenta también que no ha decidido que haya fórmulas imposibles que garanticen la investidura de un Gobierno, la estabilidad y el desarrollo de una legislatura».

Feijóo ha asegurado que «España no puede permitirse alianzas a la contra ni bloqueos». A su modo de ver, el resultado de las elecciones permite tres escenarios. Uno de ellos es un gobierno del ganador de las elecciones (el PP). El segundo es «el bloqueo» y el tercero, que «todos quienes han perdido que exploren una mayoría alternativa con el apoyo explícito de los partidos populistas y, por supuesto, de los independentistas». En este punto, ha destacado que siempre ha gobernado el partido que ha ganado las elecciones. También ha puesto en valor que el PP ha logrado mayoría absoluta en el Senado. Además, ha adelantado que «no seremos rehenes de la voluntad de nadie, tampoco del candidato socialista, el señor Sánchez». Además, ha advertido que si el socialista «no acepta el diálogo con el PP exploraremos todas las vías para dotar a España de un Gobierno y hacerlo lo antes posible».

Bloqueo

El líder popular ha justificado esta medida porque «el bloqueo es un escenario indeseable para nuestro país, más en un momento en el que ostentamos la presidencia de turno del Consejo de la Unión Europea. No sería aceptable que desde la irrupción de Sánchez en la política española estemos condenados, siempre, a la repetición de las elecciones». A su entender, «el resultado electoral permite poner en marcha un legislatura, un gobierno y trabajar por la gobernabilidad de nuestro país. Por todo ello, mi deber es liderar las conversaciones para formar un gobierno en España desde el respeto a la voluntad mayoritaria de los ciudadanos, sin apriorismos ideológicos, con un respeto absoluto a la Constitución, a la dignidad de las instituciones y a nuestra nación».

Feijóo se ha referido a los posibles pactos con Sánchez para seguir en la Moncloa como «la coalición de perdedores, con aún mayores exigencias y presencias de los independistas; creo que sería un escenario implanteable. Sánchez necesitaría a más partidos que nunca para lograr su investidura. Necesitaría a Bildu y a ERC, que ya han anunciado que subirían el precio para el apoyo al Gobierno; y necesitaría el concurso de un partido liderado por un prófugo de la justicia española. No parece lógico que en un momento en que los partidos nacionales sumamos 322 diputados y en el que el independentismo tiene mucho menos peso, Sánchez le pueda ofrecer tener más poder y más capacidad de decisión que nunca para condicionar el Gobierno, erosionar las instituciones y avanzar en la quiebra de la nación».

Para concluir, ha explicado que «España necesita un Gobierno para afrontar las incertezas económicas que tenemos en el horizonte; de abordar las reformas de Estado necesarias como la financiación autonómica, las pensiones, el agua, el reto demográfico, la sanidad y el saneamiento de nuestras cuentas públicas y con capacidad de ofrecer diálogo y reencuentro entre los españoles. Este Gobierno saldrá de un acuerdo de partidos que puedan pensar distinto, pero que tengan como objetivo el desarrollo económico, social e institucional de nuestro país. España no puede permitirse alianzas a la contra ni bloqueos. Las urnas nos han dicho que hemos de romper los bloques políticos con acuerdos. Los españoles no pueden quedar atrapados ni permitir que nuestro país se balcanice».

El presidente del PP ha realizado estas declaraciones tras la reunión de la Junta Directiva Nacional. El gallego cosechó en en los comicios del pasado domingo una amarga victoria, ya que fue el partido político más votado y obtuvo 136 diputados, pero no podrá gobernar. El líder de los populares ha sido recibido con una gran ovación, a la que ha respondido dando las gracias a todo el partido, destacando la figura de los barones del partido, y a los 8 millones de españoles que le han dado su confianza. En este punto, ha recordado que hace un año el PP tenía muy pocos cargos políticos. El gallego ha reivindicado su victoria y ha reconocido que «era un resultado que parecía imposible cuando asumí la presidencia». Sin embargo, ha reconocido que «con la misma intensidad que fallaron todas las encuestas, no hemos alcanzado todas nuestras expectativas. No me arrepiento de exigirme ganar por mucho frente a los partidos que se conformar por perder por menos».

El candidato del PP ha asegurado que «España necesita un cambio, un tiempo nuevo, moderación y entendimiento en el Gobierno. Necesita no depender de minorías radicales, ni de independentistas y necesita poner un Gobierno en marcha cuanto antes».