La candidata de Junts al Congreso por Barcelona, Míriam Nogueras, ha asegurado este domingo que no harán presidente al candidato del PSOE a la reelección, Pedro Sánchez, «a cambio de nada», y ha insistido en que su prioridad es Cataluña. «No me temblará en absoluto el pulso en seguir manteniendo la posición. No haremos presidente a Sánchez a cambio de nada. Nuestra prioridad es Cataluña, no es la gobernabilidad del Estado».

«No nos moveremos ni un milímetro. Nosotros sí tenemos memoria», ha subrayado en rueda de prensa junto a los dirigentes, entre los cuales la presidenta del partido, Laura Borràs, y el secretario general, Jordi Turull. Tras lograr siete escaños, Nogueras ha admitido que son conscientes de la «fuerza» que tienen, dado que son imprescindibles para el PSOE para conseguir la mayoría absoluta, y ha asegurado que no fallarán en su compromiso. La candidata de Junts al Congreso por Barcelona ha llegado este domingo al hotel desde el que ha seguido el recuento electoral acompañada de su marido y, tras saludar a los presentes, ha dicho: «Que tengamos suerte». Antes ha llegado Turull, acompañado del senador Josep Lluís Cleries, y más tarde lo ha hecho la presidenta de Junts. Todos ellos, más otros candidatos del partido de Carles Puigdemont y la presidenta del Parlament, Anna Erra, han seguido el cierre de la sesión en los colegios electorales así como el recuento.