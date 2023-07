Sánchez cuenta que duerme cinco horas «a pierna suelta» y le relaja fregar los platos

El presidente, Pedro Sánchez, ha revelado este viernes que duerme cinco horas «a pierna suelta» y le gusta fregar los platos, aunque no lo hace en La Moncloa, la residencia oficial del jefe del Ejecutivo. Así lo ha contado en una entrevista concedida a 'Julia en la Onda', recogida por Europa Press, cuestionado sobre sus hábitos de dormir y cómo se relaja, después de que la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, revelara que ella duerme dos horas y se desestresa planchando la ropa. «Yo duermo mis cinco horas y además las duermo a pierna suelta», ha indicado el presidente, que ha especificado que a él no le gusta planchar. Lo que le gusta, «y le viene de su padre», es lavar los platos, pero no lo hace en Moncloa. «No digo que en Moncloa lo haga, pero en mi casa Begoña (su mujer) cocina y yo lo que hago es lavar la vajilla, está repartida la tarea», ha explicado. «Lavar la encimera, quitar el mantel, todas esas cosas a mí me relajan», ha completado.

Buenas vibraciones para el domingo Respecto a las sensaciones que tiene por las elecciones del domingo, Sánchez ha indicado que tiene «buenas vibraciones» y ha asegurado que el PSOE va a ganar los comicios y va a poder revalidar el Gobierno de coalición con la también líder de Sumar. En este sentido, ha advertido sobre dar por ganador al PP. «Hasta el rabo todo es toro», ha dicho. Así, si tuviera que hacer una quiniela sobre los resultados de los comicios, Sánchez ha colocado al PSOE como primera fuerza y a Sumar como tercera. «Y cuatro años más de Gobierno progresista», ha agregado, antes de lanzar un mensaje: «Me llevo mejor con las urnas que con los sondeos». Por último, ha tachado al PP de «hipócrita» por acordar con Bildu las presidencias de las comisiones del Ayuntamiento de Vitoria. Posteriormente, el PP de esa ciudad ha negado haber alcanzado un acuerdo con la formación abertzale y ha anunciado su renuncia a las mismas «después de la tergiversación» que se ha hecho, subrayando que gracias a ellos el PSE gobierna la ciudad.