No, este vídeo que dice que están llevando a cabo un 'pucherazo' en el censo electoral de Huelva no es actual: es de 2019 y el Ayuntamiento afirmó que el caso fue debido a un error de impresión

«PUCHERAZO! escuchen». Así se está difundiendo un vídeo en el que dos personas afirman que se está produciendo un «pucherazo» en Huelva porque les ha llegado una tarjeta del censo electoral de una persona que no vive en el domicilio. Se difunde como si se hubiese grabado durante la campaña de las elecciones generales del 23 de julio, pero es un bulo.

El vídeo es de 2019, cuando lo desmentimos por primera vez, y se volvió a utilizar durante las elecciones municipales y autonómicas del 28 de mayo de 2023. En 2019 el Ayuntamiento de Huelva aseguró a Maldita.es que la tarjeta censal que muestran en el vídeo fue un error de impresión y que la mujer a la que pertenecía esa tarjeta vivía en la misma plaza que a la que le llegó, pero en otro número. Además, la tarjeta censal no es necesaria para ir a votar y el colegio electoral que nos toca se puede consultar de varias formas.

El vídeo es de 2019 y, según el Ayuntamiento de Huelva, la persona a la que pertenecía la tarjeta censal vivía en la misma plaza que la del vídeo

La mujer que aparece en el vídeo enseña una tarjeta censal y dice lo siguiente: «Que revisen los empadronamientos, porque me llegó el censo electoral de un tal Naima. Me alarmo y me presento en el ayuntamiento para verificar si esta mujer está empadronada en mi vivienda (...). Resulta que no está empadronada en mi vivienda». En la tarjeta que enseña se puede ver que pertenece a una persona llamada Naima M., que aparecía censada en la plaza Juan Saldaña Manzanas de Huelva en ese documento.



Según dice la mujer del vídeo, Naima M. habría sido censada en su domicilio de manera fraudulenta para que el voto no fuera válido. Pero como se puede comprobar en una publicación del Boletín Oficial de la Provincia de Huelva del 7 de julio de 2014, Naima M. estuvo empadronada en la plaza a la que había llegado la tarjeta censal del vídeo.

Como decimos, el vídeo ya circuló en 2019 y en ese momento el Ayuntamiento de Huelva nos aseguró que Naima M. vivía en la plaza que aparece en esa tarjeta censal, pero que hubo un error en el número de su domicilio. De ahí que el documento llegara de forma errónea a casa de la mujer del vídeo, afirmaron. Desde el consistorio añadieron que eso mismo le explicaron a la mujer cuando se presentó en el registro para contar lo ocurrido.

Además, en Maldita.es ya os hemos contado que no es necesario llevar la tarjeta censal para votar el día de las elecciones, puesto que es un documento informativo que dice cuál es el centro al que debemos acudir y la mesa que nos corresponde. Esta información también se puede consultar a través de otras vías, por lo que no es cierto que el voto de la mujer residente en Huelva, Naima M., hubiera sido nulo por el error de impresión en el documento.

Ni el Ayuntamiento, la Junta Electoral Provincial de Huelva ni la Junta Electoral de Zona de Huelva habían recibido quejas

Otra de las cuestiones que dicen en el vídeo es que varios vecinos fueron al Ayuntamiento de Huelva a alertar de que a sus hogares habían llegado tarjetas censales de personas que no estaban empadronadas. Sin embargo, el Consistorio negó a Maldita.es que eso hubiera ocurrido.

Por su parte, tanto la Junta Electoral Provincial de Huelva como la Junta Electoral de Zona de Huelva nos explicaron que no tenían constancia de que se hubiesen hecho esos envíos incorrectos de tarjetas censales y que no habían recibido queja alguna por ello.

En resumen, este vídeo en el que dos personas afirman que se estaría produciendo un «pucherazo» en Huelva debido al envío incorrecto de tarjetas censales no es actual: es de 2019 y en aquel momento el Ayuntamiento de Huelva nos aseguró que el caso que cuentan en el vídeo fue debido a un fallo de impresión con el número de la vivienda. Ni el Consistorio, ni la Junta Electoral Provincial ni la de Zona de Huelva dijeron tener constancia de haber recibido más quejas.

Este artículo forma parte de los contenidos difundidos por Comprobado.es, una alianza de verificadores y medios para luchar contra la desinformación sobre las elecciones generales del 23 de julio.