El líder de Vox y candidato a las elecciones generales del 23 de julio, Santiago Abascal, ha cargado este domingo contra el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, por sus mensajes al PSOE y al PNV y ha avisado ya de que eso «anticipa problemas» para los pactos que tengan que alcanzar tras los comicios. Abascal ha participado este domingo en un acto con delegados del sindicato Solidaridad en una nave de un polígono industrial de Leganés, en Madrid, y ha aprovechado para lanzar un mensaje de aviso a «un despistado» Feijóo.

«Ante esa izquierda cada vez más dañina, vemos un señor Feijóo cada día un poco más despistado. Sorprende que siendo tan centrista esté tan poco centrado», ha alertado. El líder de Vox ha hecho referencia a la idea de Feijóo de sumar una cifra de escaños cercana a la mayoría absoluta que le permita gobernar en solitario con el apoyo del PNV o de Coalición Canaria; además de la entrevista concedida al diario El Español en la que dice que Vox no es «un buen socio» y asegura sentirse más cercano al socialista Emiliano García-Page. Ante estas palabras, Abascal ha recordado a Feijóo que el PP gobierna «en muchas regiones» con Vox, el que ahora dice que «no le parece un socio fiable».

«El despiste es mayúsculo, aumenta cada día y para nosotros es más que preocupante», ha aseverado. Con ello, Abascal ha insistido en acusar al líder de los 'populares' de estar «más preocupado» en ganar a Vox que en ganar al PSOE. Y aunque cree que muchos votantes del PP no se creen estos mensajes de Feijóo y piensan que solo son «de cara a la galería» y pactarán tras las elecciones; ha reconocido que él no lo tiene tan claro ni esa «fe ciega». «Eso anticipa problemas después del 23 de julio», ha avisado garantizando sin embargo que Vox sigue «con la mano tendida» y «otros» serán los responsables si no es posible llegar a acuerdos. «Nosotros no vamos a ser responsables de retirar la mano ni nos distanciamos», ha asegurado.