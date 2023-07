El líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha recordado los «antecedentes» de Pedro Sánchez en 2016 cuando con su «no es no» se opuso a la investidura de Mariano Rajoy y ha apuntado que eso es lo que pretende también ahora. Por eso, ha apelado al voto útil al Partido Popular en las generales del 23 de julio.

«Fíjaos en sus antecedentes políticos y llegaréis a la conclusión de que si no aspira a ganar, aspira a bloquear», ha declarado Feijóo en un mitin en el Paseo del Bombé de Oviedo ante un millar de personas, según fuentes del PP.

Previamente, han intervenido el portavoz del PP en la Junta General del Principado, Diego Canga, y la candidata número 1 al Congreso por Asturias, Esther Llamazares. Tras asegurar que sólo el PP presenta un candidato que «se ha comprometido a gobernar si gana», ha afirmado que el candidato socialista «sale a perder para bloquear» y ha recalcado que «no es la primera vez que bloquea» porque lo hizo con Mariano Rajoy en las elecciones de 2016.

«Y volvió a bloquear las siguientes elecciones hasta que le echaron de la Secretaría General del Partido Socialista», ha abundado.

Tras asegurar que él quiere «ganar» las elecciones para «romper los bloques y los bloqueos» y no se tengan que «volver a repetir las elecciones», ha indicado que el requisito básico para ser presidente del Gobierno es ganar en las urnas.

«Si no ganas, no puedes ser el presidente del Gobierno de todos los españoles. Eso no es admisible en nuestra democracia», ha resaltado, para añadir que la «ensalada» de partidos que busca Sánchez «no merecen gobernar España». Dicho esto, el candidato 'popular' ha apelado a concentrar el voto en el PP y ha recordado un mensaje que está repitiendo estos días sobre lo que puede ocurrir en algunas provincias si se apuesta por Vox, dado que habrá «miles de votos que no consigan escaño». «Son 20 escaños que es lo que nos hace falta para gobernar en solitario», ha manifestado.