Debate a 7 en RTVE: verificación y datos

Los portavoces de las siete fuerzas políticas con grupo parlamentario propio se han enfrentado este jueves en el debate a siete organizado por Radiotelevisión Española. El debate ha permitido confrontar posturas en torno a cuatro bloques temáticos, con intercambios de datos y cruces de acusaciones en materia política, social y económica. En VerificaRTVE contrastamos con datos los principales mensajes de los portavoces.

La economía española crece «cuatro veces más que la media europea»

En el bloque de Economía, el portavoz del PSOE, Patxi López, ha asegurado que «España tiene la economía que más crece de toda la Unión Europea. Cuatro veces más que la media». El dato es cierto. De acuerdo con el informe de Eurostat del 8 de junio, la tasa interanual del primer trimestre de 2023 refleja que España ha crecido un 3,8% frente al 1% de la Unión Europea (página 7).

Sin embargo, la afirmación de López no es cierta si tomamos en consideración la tasa intertrimestral, en la que España crece cinco veces más, un 0,5% frente al 0,1% europeo, pero se queda relegada a la octava posición en la clasificación (página 7).

España no tiene más de 21,8 millones de afiliados a la Seguridad Social

En el bloque de economía, Patxi López ha afirmado que «hay más afiliados, más gente trabajando que nunca en la historia de nuestro país. Más de 21.800.000 personas». Es falso. De acuerdo con los últimos datos de afiliación a la Seguridad Social, en el mes de junio, en términos medios, la cifra es de 20.869.940 afiliados. Un millón menos de afiliados en relación a la cifra mencionada por el representante del PSOE.

Sí es cierta la primera afirmación que hace López cuando dice que hay más gente trabajando en España que nunca. De acuerdo con los datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad y Migraciones, «la serie diaria de afiliación ha superado por primera vez los 20,9 millones de trabajadores» y que «el máximo histórico se alcanzó el día 19, cuando se registraron 20.956.577 ocupados».

Los precios no han subido el 30% desde que llegó el Gobierno

También en el bloque de economía, la portavoz del PP, Cuca Gamarra, ha dicho que «los precios han subido un 30% desde que llegó al Gobierno». Es falso. Los datos del INE muestran que el cálculo de la variación del Índice de Precios de Consumo (IPC) entre junio de 2018 y junio de 2023 se corresponde con una subida general en los precios del 15,5%. El dato que se acerca a la afirmación de Gamarra es la variación del IPC en alimentos y bebidas no alcohólicas, que registra una subida del 30,1%. Puedes hacer los cálculos de las variaciones del IPC según el INE aquí.

Los peajes tras la declaración del director de la DGT

Cuca Gamarra ha dicho que el Gobierno tiene un «compromiso» con Europa para que «todas las autovías haya que pagarlas» desde 2024. «El pasado lunes desvelábamos el acuerdo, el compromiso que han asumido con Europa de que todas las autovías haya que pagarlas a partir del 1 de enero de 2024. Es decir, el establecer los peajes. Hoy, el director general de Tráfico lo ha confesado», ha afirmado.

Pere Navarro, el director general de Tráfico, ha dicho este jueves que en 2024 España deberá iniciar el proceso de implantación de peajes en las autovías porque «lo exige Bruselas». "Este sí que es un gran tema para un acuerdo entre los dos grandes partidos", ha añadido. Tras la declaración de Navarro, la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, ha desmentido «categóricamente" que» el Gobierno esté pensando en la imposición de peajes por el uso de carreteras".

En el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, aprobado por la Comisión Europea en junio de 2021, el Gobierno español señala «el desarrollo de un mecanismo de pago por uso de las carreteras de alta intensidad» y habla de «crear un pago por uso de la red viaria de carreteras» (página 134). Desde el Ministerio de Transportes han asegurado a RTVE que esos peajes eran un compromiso con Bruselas pero que en enero de 2023 ya comunicaron a la Comisión Europea su intención de renegociarlos (aplazar o cancelar). Horas después de su primer mensaje, el director general de la DGT ha rectificado y ha dicho que no tenía toda la información. «No debí pronunciarme sobre un tema que no es competencia de mi dirección general», ha afirmado, antes de señalar que «ha sido un error hacer unas reflexiones personales sobre una cuestión de la que no dispongo de toda la información».

Rajoy no es el presidente que más indultos ha hecho en democracia

El portavoz de EH Bildu, Oskar Matute, ha asegurado en el tercer bloque del debate que «quien más indultos ha hecho en la historia de la democracia fue Mariano Rajoy, que hizo 468 indultos». Es falso. En su etapa al frente del Gobierno, Mariano Rajoy concedió un total de 962 indultos, una cifra inferior a registrada en los mandatos de los Ejecutivos liderados por José María Aznar y José Luis Rodríguez Zapatero.

Tanto en la etapa de Aznar como en la de Zapatero se concedieron más indultos que a lo largo del mandato de Rajoy. En concreto, durante el Gobierno de Aznar se aprobaron 5.992 indultos y en el periodo de Zapatero en La Moncloa se concedieron 3.381, según los cálculos realizados por la Fundación Civio a partir del Boletín Oficial del Estado (BOE) y el recuento efectuado por DatosRTVE. En cinco años, el Gobierno de Pedro Sánchez ha aprobado 146 indultos. Como ya te contamos en RTVE.es, no hay datos anteriores a 1996 fácilmente disponibles porque, como explican en Civio, el BOE no se comenzó a publicar en Internet hasta mediados de 1995.

España no está volando presas y pantanos

En el bloque económico, el portavoz de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, se ha dirigido al socialista Patxi López para asegurar: «La sequía no es culpa suya señor López, pero volar presas y pantanos y poner fin a los trasvases en el peor momento posible cuando más necesario sería para nuestro campo, eso sí es culpa suya».

La afirmación del portavoz de Vox es incorrecta. En España no se están destruyendo presas y pantanos en un periodo de plena sequía. Como ya te contamos en VerificaRTVE, lo que se están eliminando son barreras fluviales en desuso, azudes en su gran mayoría, que no sirven para almacenar agua, sino para desviarla. Además, los expertos consultados aseguran que la eliminación de estas barreras fluviales no favorece la desertización ni guarda relación con la sequía.

Además, la capacidad de almacenaje de los embalses en España ha aumentado desde el año 2005. El último Boletín Hidrológico del Ministerio de Transición Ecológica publicado el 10 de julio de 2023, la capacidad total de los embalses en España es de 56.069 hectómetros cúbicos. En enero de 2005, era de 53.183 hectómetros cúbicos.

El Gobierno sí ha creado viviendas protegidas en los últimos cinco años

Espinosa de los Monteros (Vox) ha hecho una referencia a la construcción de viviendas protegidas por parte del Gobierno: «Ustedes y la Ley de la Vivienda de la que están tan orgullosos, ustedes no han creado ni una sola vivienda en cinco años». Es falso. Según el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, entre junio del año 2018 y marzo de 2023 (el último dato disponible) se han calificado como viviendas protegidas un total de 9.330. Puedes consultarlo en la página oficial del Ministerio en el apartado 1.5. sobre calificaciones definitivas de viviendas protegidas.

El modelo lingüístico en el País Vasco

Espinosa de los Monteros ha asegurado que le gustaría que «se velara por los derechos de los españoles que no pueden estudiar en español en el País Vasco». El portavoz del PNV, Aitor Esteban, le ha replicado que «desde luego en Euskadi no hay nadie que no hable en castellano y fíjese, no hay monolingües en euskera. Es falso lo que ha dicho usted. Hay modelos y son elegidos por los padres».

Es falso que no se pueda estudiar en castellano en el País Vasco. Esta comunidad autónoma cuenta con tres modelos lingüísticos en la enseñanza no universitaria. El modelo A tiene el castellano como lengua vehicular. El modelo B consiste en un sistema mixto que cuenta con asignaturas en euskera y en castellano y el modelo D tiene el euskera como lengua principal. En el caso del modelo A, la enseñanza básica tiene todas las materias impartidas en castellano, exceptuando el euskera. En la enseñanza media, todas las materias, excepto la Lengua y Literatura Vasca y las Lenguas Modernas, se imparten en la lengua castellana.

No obstante, el modelo A es el que menos eligen los alumnos en el País Vasco. Según el avance 2022/2023 del Instituto Vasco de Estadística, el 14,4% de los alumnos en Euskadi reciben clases por el modelo A. La Formación Profesional Básica cuenta con la cifra más elevada con un total de 4.643 alumnos inscritos en el modelo A (89,5%), mientras que la Educación Infantil muestra la cifra más baja con un 1,6% de los alumnos. Por centros educativos, se sitúa en un 13,6% en los públicos y en un 15,2% en los privados.

Más de 20.000 trenes con retrasos en Cataluña en diez meses de 2022

El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, se ha referido al servicio de cercanías catalán Rodalies y ha afirmado: «En mi país, en Cataluña, 20.000 trenes al año llegan tarde». Según los datos remitidos por la Generalitat al periódico El Economista a través del Portal de Transparencia, en los primeros diez meses de 2022, de enero a octubre, se registraron retrasos en 20.477 trenes de Rodalíes.

Este artículo forma parte de los contenidos difundidos por Comprobado.es , una alianza de verificadores y medios para luchar contra la desinformación sobre las elecciones generales del 23 de julio.