Jorge Campos califica de "nefasta" la gestión "de la izquierda" de la sanidad pública balear de los "últimos años"

El candidato de Vox al Congreso por Baleares, Jorge Campos, ha calificado de «nefasta» la gestión «de la izquierda» de la sanidad pública de Baleares «en los últimos años», que, según ha declarado, además cuenta con un sistema sanitario «repartido en 17 autonomías» que funciona «mal». Durante una rueda de prensa, ofrecida este lunes frente al antiguo hospital de Son Dureta, Campos ha explicado las propuestas que su formación quiere llevar al Congreso de los Diputados tras las elecciones.

Desde Vox se preguntan en qué ha beneficiado «tener transferida la competencia del sistema sanitario en las Comunidades Autónomas», que provoca que «un señor de Baleares no pueda ir con su tarjeta sanitaria a que le atienda un médico en Madrid» o que «si un madrileño tiene un accidente aquí no pueda ser atendido por los especialistas». Como solución, Campos ha propuesto «devolver» la competencia sanitaria al Estado, «unificar» la tarjeta sanitaria, para que sea «única» y «evidentemente» que los requisitos lingüísticos de «las lenguas regionales dejen de ser una barrera para poder acceder, por parte de los sanitarios, a trabajar en cualquier parte de España». Además, ha explicado que «se debería» poder acceder a los historiales clínicos «desde cualquier sitio de España por la movilidad que puedan tener los ciudadanos» de manera que «sólo haya un único historial clínico y farmacéutico» y que «al menos debería estar en español».

En relación a la «falta de personal en los hospitales», el candidato ha señalado que la solución «evidentemente» pasa por contratar a facultativos. Considera que «se han hecho grandes anuncios durante estos últimos años sobre la contratación de personal sanitario», que no se han cumplido. Pese a que «en general hace falta más personal en los hospitales, en particular cree que existe un problema con la falta de médicos». Y es que, según añade, «el sindicato médico cifra que hay una falta de 700-800 médicos en Baleares». Campos ha puntualizado que «el presupuesto público hay que emplearlo para eso».

Por otro lado, asegura que la contratación «debe llevar aparejadas medidas como llevar a cabo los complementos de insularidad y las indemnizaciones para paliar, por ejemplo, la carestía de la vivienda en Baleares y, sobre todo, acabar con la barrera lingüística y el requisito del catalán en la sanidad». En relación con esto último, ha recordado que «es uno de los puntos que se han incluido en el acuerdo del Govern», y que hará que «en breve» se elimine el requisito. Ha dicho que «se podrían haber vivido situaciones surrealistas, como que un Premio Novel no pudiera trabajar aquí por no tener un certificado de catalán«, lo que cree que es «un auténtica salvajada».