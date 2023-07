El candidato del PP al Congreso por Baleares, José Vicente Marí Bosó, se ha comprometido este domingo, en una rueda de prensa, con motivo de la campaña electoral por las elecciones del próximo 23 de julio, a trabajar para reformar el sistema de financiación tras «cinco años negros» en este sentido para las Islas.

«El 23J es momento de cambiar cinco años negros de financiación para Baleares. Cinco años de poca reclamación, de agachar la cabeza, por parte de la que era la presidenta del Govern, Francina Armengol, ante la parálisis del presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, en materia de financiación hacia nuestra comunidad autónoma», ha valorado el candidato 'popular', quien se ha mostrado asimismo consciente de los «grandes retos» que la próxima legislatura trae por delante y que «el PP quiere asumir, porque quiere que se tengan en cuenta las necesidades de Baleares en materia de financiación».

En este sentido, Marí Bosó ha señalado como uno de los compromisos que deberá asumir el nuevo Gobierno que, confía, esté liderado por Alberto Núñez Feijóo, la evaluación y la reforma del Sistema de Financiación autonómico del año 2009. Un Sistema de Financiación que, ha recordado el candidato del PP al Congreso de los Diputados por Baleares, «se tendría que haber revisado» pero, sin embargo, «la señora engaños Montero y el señor Pedro Sánchez, que eran quienes más lo reclamaban antes del 2018, una vez en el Gobierno no solo se olvidaron de hacerlo sino que dijeron abiertamente que no lo harían».

Por tanto, ha precisado, «el sistema de financiación autonómico está en el mismo punto en el que lo dejó el Partido Popular en 2018, con los trabajos de la comisión técnica realizados, la evaluación del sistema formulada y con todo lo que cada comunidad autónoma cree que hay que modificar puesto por escrito. Lo que había que hacer en esta legislatura era hacer política, negociar la modificación del sistema de financiación en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Esto es lo que hace falta y es lo que tendrá que hacer el Partido Popular a partir del próximo 23 de julio», ha continuado.

Pues, según ha señalado, «el sistema de financiación autonómico actual perjudica a Baleares, dado que esta es la segunda Comunidad que más aporta y, sin embargo, la décima que sale después del reparto. Hay que modificar eso para poder tener un sistema de financiación autonómico que permita mejorar los servicios públicos fundamentales de Baleares, porque cuando hablamos del sistema de financiación, hablamos de educación, sanidad y servicios sociales», ha subrayado.

Asimismo, Marí Bosó ha considerado que, en caso de que el PP gobierne en España, tras los comicios del próximo 23 de julio, también habrá que deshacer el «engaño» en materia de inversión pública, del factor insularidad. «Nos dijeron que íbamos a estar en la media de inversión territorializada y, sin embargo esto no va a ser así», ha lamentado el 'popular'. «Cada año de gobierno de Sánchez, Baleares ha salido muy por debajo de esa media de inversión territorializada, pues el actual presidente solo se ha dedicado a financiar las cajas registradoras de puertos y aeropuertos del Estado, no ha financiado ninguna de las otras inversiones públicas que el Estado debería hacer en Baleares», ha reprobado Marí Bosó al dirigente socialista.

«Es más», ha continuado, «nos ha birlado los convenios de carreteras con los consells insulares». Unos convenios que se ha comprometido a «renegociar» para garantizar «la inversión pública» en estas Islas. Si algo puede prometer el PP, ha reseñado, es que «no nos haremos trampas al solitario con la financiación de inversiones». En cuanto al régimen económico para esta Comunidad, el 'popular' ha rememorado que el PP ya advirtió en el año 2019 que «nos tomaban el pelo» porque este «dejaba a Baleares en peor situación, que con la disposición transitoria novena del Estatut d'Autonomia que preveía las inversiones estatutarias».

Así, según Marí Bosó, «Baleares está peor que en el año 2007», lo que evidencia que «esta ley de régimen económico no servía». Por tanto, el próximo Gobierno «tendrá que proceder a su desarrollo, a cumplir la Ley, que es lo que el presiente Pedro Sánchez y la expresidenta autonómica, Francina Armengol, no han hecho». Para terminar, en relación al régimen fiscal, Marí Bosó ha apuntado que «con Maria Salom en el Senado, el PP impulsó la reforma de éste, pactándolo con el también senador Vicenç Vidal, de MÉS per Mallorca, y sacándolo posteriormente adelante, obligando a que se tuviera que aprobar». Sin embargo, a día de hoy, el régimen fiscal de Baleares «es solo un titular», según el candidato del PP al Congreso.

«Ninguna de las empresas ni de los autónomos que están haciendo la declaración de renta o el impuesto de sociedades se pueden acoger al régimen fiscal porque no se ha aprobado un desarrollo reglamentario», ha incidido, calificando esta situación como «muy grave» porque «es tomar el pelo a la gente de Baleares». Ante esto, Marí Bosó se ha comprometido con la ciudadanía de estas islas a «cumplir la ley del régimen económico y fiscal de Baleares. Esto es lo que se va a hacer la próxima legislatura», ha asegurado.

El candidato del PP al Congreso por Baleares ha comparecido este domingo ante los medios junto a la número 1 de la lista 'popular' al Senado por Mallorca, Maria Salom, y el diputado autonómico, Antoni Costa. Precisamente, Costa ha señalado que «la realidad es que los ciudadanos de Baleares necesitan un sistema de financiación que tenga en cuenta las singularidades territoriales y el fuerte crecimiento poblacional. Necesitamos autonomía tributaria para poder modular los ingresos de las comunidades autónomas y, para ello, necesitamos en Madrid un gobierno que entienda a los ciudadanos de Baleares y nuestras singularidades y este no puede ser otro que el de Núñez Feijóo», ha concluido Costa.