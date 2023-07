El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder del PP, Alberto Nuñez Feijoó, debatirán cara a cara el lunes en Atresmedia durante cien minutos sobre cuatro bloques temáticos: economía, política social e igualdad, pactos y gobernabilidad, y de políticas de Estado, institucionales e internacional. Esos serán los cuatro bloques genéricos sobre los que girará el único 'cara a cara', que se celebrará en los estudios de Atresmedia.

Son los que se han marcado para ordenar el ritmo del programa, pero no habrá una duración 'matemática' para cada uno de ellos. Y no la habrá porque, según han explicado los presentadores que lo moderarán, Vicente Vallés y Ana Pastor, junto al director general de Antena 3 Noticias, Santiago González, este será un debate con un «criterio periodístico, no rígido».

Los moderadores serán los encargados de plantear los temas a los que son «los protagonistas», según ha recalcado Ana Pastor. No obstante, también ha comentado cuando se le ha preguntado sobre si planteaba la posibilidad de repreguntar a los candidatos, que este «será un debate entre ellos, donde también los periodistas seamos también periodistas».

Los dos periodistas, que ya han trabajado juntos en varios debates pero nunca en un 'cara a cara', están expectantes y con ilusión de poder participar como moderadores en este formato, que se produce en un momento en el que, según Vicente Vallés, tiene un especial interés. Para Vallés, el debate permitirá ver a los ciudadanos cómo confrontan los candidatos sus propuestas, y posiblemente, a su juicio, las cosas que pasen en ese debate también condicionen el desarrollo de la campaña hasta el último día.

Mostrando el plató del #CaraAcara de Atresmedia a los compañeros de otros medios. Ahora en @DebatAlRojoVivo pic.twitter.com/EJDZ3n9lEM — Ana Pastor 🇪🇸 (@_anapastor_) July 7, 2023

El debate empezará a las diez de la noche del lunes y habrá programas previos en todas las cadenas y radios de Atresmedia -Antena 3, La Sexta y en Onda Cero, además de Atresplayer-.

El primero en llegar a las instalaciones de Atresmedia será Feijóo, mientras que el candidato socialista abrirá el primer bloque del debate. El segundo bloque lo comenzará Feijóo, el tercero será igual que el segundo, es decir lo iniciará también el líder del PP, para que el cuarto lo cierre un candidato distinto al que abrió el primer bloque. El minuto de oro lo comenzará Sánchez y lo cerrará Núñez Feijóo. Los dos candidatos estarán sentados en una mesa de dos metros y medio, frente a frente, para favorecer el dialogo, y sin sus teléfonos móviles. Los preparativos ya se están ultimando.