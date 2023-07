El candidato del PP a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha dicho este viernes que aspira «a la misma mayoría» que tiene Juanma Moreno en Andalucía -una mayoría absoluta-, para gobernar en solitario, «sin intermediarios ni condicionantes», y para gestionar «sin ningún tipo de consideración más que el mandato de las urnas».

Feijóo, que ha participado en el «Fórum Europa. Tribuna Andalucía» en Sevilla, ha recordado que nunca ha sido capaz de gobernar sin una «mayoría amplia» y ha opinado que «la soledad de la inmensa mayoría de los votos es la mejor compañía» para gobernar. Ha pedido «que nadie que quiera cambio se quede sin votar, para que España se quede sin cambio» y que, a pesar del verano y del calor, los ciudadanos «no se queden en su casa».

Andalucía se presenta como un territorio clave para ese objetivo, ya que Feijóo sabe «que si en Andalucía vuelve a funcionar el cambio, habrá cambio en España». Feijóo, que ha sido presentado en el acto por Moreno, ha explicado que no dan «ni un voto por ganado, pero tampoco por perdido, por difícil que parezca» y ha garantizado que en el proyecto del PP cabe «la mayoría de españoles», como ha ocurrido en Andalucía.

Respecto al debate televisivo del lunes con el presidente y candidato del PSOE, Pedro Sánchez, ha dicho que él no va a recurrir al insulto y se ha comprometido a no mentir, lo que considera «un aval» que le diferencia del socialista «sustancialmente».

«No voy a responder a los insultos, de él ni de sus ministros, entre otras cosas porque agotaría todos los turnos de intervención», ha ironizado. Ante los días que dejará Sánchez para preparar el debate, ha dicho que no sabe si el candidato socialista «tiene dificultades» para prepararlo y ha opinado que «será que no tiene facilidad para explicar lo inexplicable».