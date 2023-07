La portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, da al alcalde, José Luis Martínez-Almeida, 24 horas que expiran a lo largo del día de hoy, para retirar la lona «del odio y racista» de la plataforma Desokupa en la calle Atocha y si no el Grupo Municipal Socialista estudiará las medidas a adoptar.

«Estamos esperando todavía. Yo le di al alcalde 24 horas y dijimos que, en función del artículo 2 de la ordenanza de publicidad exterior, esa lona podría retirarse. Y de hecho hay medidas cautelares para poderlo hacer. Así que vamos a esperar a lo que a lo largo del día de hoy hace el Ayuntamiento, que es quien tiene que tomar esa decisión», ha trasladado Maroto a la prensa tras la constitución de las comisiones municipales.

El delegado de Políticas Sociales, Familia e Igualdad, José Fernández, contestaba ayer a la portavoz del PSOE que, «de nuevo, no ha estudiado bien la ordenanza de publicidad exterior» porque lo que hace el Ayuntamiento de Madrid «es una autorización administrativa de la colocación de una lona, nunca entra en el texto porque eso no es competencia municipal».

«Los servicios administrativos no conocen el contenido de la lona», insistía Fernández, que puso como ejemplo otra, la de Netflix y la serie 'Narcos' en la Puerta del Sol con el lema 'Navidades blancas'. Ante esto, Maroto ha replicado que, una vez visto el contenido de la lona y que «los propios vecinos están pidiendo que se quite porque no comparten el mensaje de racismo», es de aplicación el artículo 2 de la ordenanza, «que establece muy claro que por motivos de odio y por motivos racistas se puede quitar».

«Yo se lo vuelvo a pedir al alcalde porque en Madrid no caben delitos de odio», ha subrayado la portavoz del PSOE, que ha insistido en que dicho cartel «va en contra de la libertad y de una campaña limpia».