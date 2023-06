Alberto Núñez Feijóo no acudirá al debate a cuatro de Radiotelevisión Española el próximo 19 de julio en el que sí estarán Pedro Sánchez, Santiago Abascal y Yolanda Díaz, pero no los populares, que lo rechazan al entender que es «incompleto» y «carente de interés». El PP no acudirá ni al debate a cuatro de RTVE ni tampoco al ofrecido por PRISA, según han trasladado a los medios fuentes de la formación. Este partido insiste en pedir un debate a siete junto a los candidatos de PSOE, Vox, Sumar y también con los cabeza de lista de ERC, PNV y EH Bildu, pero ésta no es la fórmula planteada por RTVE, que celebrará un debate con los portavoces parlamentarios el 13 de julio.

El PP, que no ha acudido a la reunión mantenida este jueves por la cadena pública con el resto de formaciones, asegura que si RTVE «reconsidera su decisión», pactada ya con los demás partidos, Feijóo acudiría a un debate a siete con los candidatos. Este partido critica que Pedro Sánchez no quiera un segundo enfrentamiento a siete con Feijóo, junto al cara a cara en Atresmedia del 10 de julio, pese a que según el PP está «ávido de debates» y busca una campaña de estar «encerrado en un plató» en vez de «a pie de calle». Los populares argumentan que «para confrontar ideas entre candidatos con posibilidades de llegar a la Presidencia del Gobierno está el cara a cara» acordado ya en Atresmedia, mientras que para un debate más amplio «lo más honesto» es que estén ERC, PNV y Bildu que, según sostienen, «llevan cinco años redactando las leyes que avala el PSOE y fijando las posiciones que defiende el Gobierno».