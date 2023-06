Sumar Més, la marca de Yolanda Díaz en Balears para las elecciones generales y que el ex senador autonómico Vicenç Vidal encabeza por las Islas –donde se eligen 8 de los 350 escaños del Congreso–, se ha adelantado al resto de opciones. Ayer, además de explicar las razones que fundamentan el acuerdo, se reunió el equipo de campaña y esta mañana se presentará oficialmente. Yolanda Díaz pasará por Balears pero todavía no hay fecha.



La candidatura que encabeza Vidal es plural. Una independiente propuesta por Esquerra Unida, Elisabeth Ripoll, ocupa el número 2; el número 3 es Esteve Barceló (Més per Mallorca); Podemos tiene dos puestos (el dos y el 4: Viviana de Sans y Emma Navarro) y la candidatura la cierra el ex juez José Castro.



Ripoll y De Sans utilizaron la misma expresión para definir el acuerdo entre Movimiento Sumar, el partido de Díaz, Més per Mallorca, Més per Menorca y Podemos. «Es una obra de ingeniería política», dijeron ambas en sus primeros comentarios después de la primera foto de la candidatura casi al completo (faltaron dos personas) y de algunos de los suplentes, entre ellos el ex dirigente del PSM y de Més y ex vicepresidente del Govern entre 1999 y 2003, Pere Sampol.



Al utilizar esta expresión, «ingeniería política», ponían de manifiesto la excepcionalidad del acuerdo y del momento político. El cabeza de lista por Balears al Congreso, Vicenç Vidal, resumió así la coalición y las razones por las que había que votar a Sumar Més: porque «esto no va de siglas ni de partidos, esto va de democracia, va de la vida que queremos, nos jugamos la democracia».



Papeleta con Yolanda Díaz



Ni Més per Mallorca, ni tampoco el partido del que nace, el PSM, ha obtenido nunca representación parlamentaria en las elecciones generales, a las que –desde las primeras, en 1977– se ha presentado con diferentes marcas. Sumar Més será la que figure en las papeletas que incluirán como imagen la cara de la candidata estatal, Yolanda Díaz, igual que hiciera Podemos en las elecciones europeas de 2014.



Podemos tuvo sus más y sus menos antes de aceptar unirse a la opción de Sumar (la marca que está llamada integrar lo que hoy es el partido morado y a Izquierda Unida) pero finalmente se han resuelto, pese a algunas resistencias iniciales, sobre todo por la decisión de Yolanda Díaz de excluir a la ministra de Igualdad, Irene Montero, de las candidaturas.



De Sans destacó la relación de Sumar y Podemos. Dijo que se trata de una proyecto para «mejorar la vida de la gente», recordó el papel de Díaz en asuntos como los ERTE en la pandemia y en la reforma laboral, y afirmó que Sumar ha heredado y profundizado en «el espíritu del 15», que cambió el modelo de entender la política en 2011.