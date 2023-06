El candidato al Congreso de Sumar MÉS, Vicenç Vidal, quien encabezará la lista de la coalición de izquierdas en Baleares a la Cámara Baja, ha asegurado este lunes en rueda de prensa que «estas elecciones no van de siglas ni de partidos». «Van de la vida que queremos y de la que queremos dejar», ha añadido.

Los candidatos de Sumar MÉS al Congreso de los Diputados de cara a las próximas elecciones del 23 de julio serán Vicenç Vidal (MÉS per Mallorca), Elisabeth Ripoll (independiente), Esteve Barceló (Més per Menorca), Viviana de Sans (Podemos), Jorge Rosselló (Esquerra Unida), Emma Navarro (Podem Menorca), Marina Sansaloni (Més per Menorca) y José Castro (independiente). Como suplentes irán en la lista Rosa Palliser, Artur Parrón, Laura Celià, Sebastià Lliteres, Angelina Pérez, Maria Ribas y Pere Sampol.

«Sumar MÉS recoge las reivindicaciones que hace 12 años pedíamos en las plazas», ha asegurado la número cuatro de la lista, procedente de Podemos, Viviana de Sans, quien ha añadido que esta «es otra etapa» que afrontan «muy emocionadas y con muchísima ilusión».

Por su parte, De Sans ha lamentado que, pese al hecho de que el Estado haya liderado el crecimiento en la zona euro o haya evitado la recesión, «que no ha podido esquivar a Alemania», estos «hitos» no se han traducido en «una mejora de la calidad de vida de la gente» por el encarecimiento del precio de los alimentos o los alquileres. En este sentido, Vidal ha explicado que el partido aspira a luchar para que la gente «pueda vivir con tranquilidad, recupere la calidad de vida con un sueldo justo, con un horario decente, y pueda llegar a fin de mes y pagar el alquiler o la hipoteca». Además, ha pedido a la ciudadanía progresista de Baleares que vaya a votar «aunque sea julio, esté desencantada con la política y prefiera ir a la playa» y ha aseverado que Sumar MÉS se presenta con el objetivo de «recuperar la confianza de la gente y recordarles que su voz es importante y que se les escucha».

La número dos de la candidatura, Elisabet Ripoll, también ha pedido a la ciudadanía que vaya a las urnas «pero que nadie vote por miedo, sino con ilusión, con la esperanza de que la vida puede ser mejor» y ha recordado que sus principales adversarios son «la desigualdad y la pobreza». Por su parte, el número tres de la candidatura, Esteve Barceló, ha destacado que «toda política económica hoy es política climática» y ha reiterado que Baleares es uno de los territorios más afectados por la crisis climática, por lo que ha asegurado que «la izquierda verde va de la mano necesariamente de la justicia social y de vivir mejor».

Asimismo, los candidatos han subrayado las «políticas de izquierdas reales» que se han impulsado desde la vicepresidencia de Yolanda Díaz, como el desarrollo de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) durante la pandemia o el aumento del salario mínimo interprofesional. Por último, han destacado la influencia en Baleares de la reforma laboral impulsada por Yolanda Díaz, que ha permitido «la avalancha de contratos indefinidos en Baleares» y se han mostrado «completamente convencidas que ésta será la primera mujer presidenta de este país».