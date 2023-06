El portavoz del Partido Popular y vicesecretario de Cultura y Sociedad Abierta, Borja Sémper, considera que «lo mejor» para el país «en estos momentos es que Vox no esté en el futuro Gobierno de España». En una entrevista concedida a El Correo, el dirigente popular dice además que no está cómodo con el eslogan 'Que te vote Txapote' y considera «una obviedad» que ETA ha sido derrotada, aunque «hay mucho por hacer todavía para revertir 40 años de terrorismo». Tras asegurar que hay «un solo PP que se expresa de manera matizada en lugares diferentes», defiende que los populares tienen «bien claro que la violencia machista existe y que los poderes públicos, como el conjunto de la sociedad, deben responder con absoluta contundencia».

En esta línea, cree que si el próximo Gobierno de la Comunidad Valenciana no contemplara la lucha contra la violencia machista como uno de sus ejes fundamentales, «sería un retroceso», aunque dice estar convencido «de que eso no va a suceder». Asimismo, señala que lo único que le generará tranquilidad es un gobierno presidido por Alberto Núñez Feijóo «con ministros que él pueda cesar, es decir, del PP». «Creo que lo mejor para mi país en estos momentos es que Vox no esté en el futuro Gobierno de España», añade.

A su juicio, Vox es «un movimiento complejo», un partido «de corte populista» al que diferencian del PP «cosas muy importantes» y advierte al PSOE que «las campañas del miedo no funcionan en España». Por otro lado, dice que «la nueva política ha sido un absoluto bluf porque ha traído mucha política epidérmica y poco contenido» y cree que para revertir eso hace falta que «vuelva el PSOE, y eso pasa por que se vaya Pedro Sánchez».

Además, subraya que si algo tiene el PNV es «olfato para percibir los cambios políticos». «Ahora se está resituando y por eso escuchamos a Andoni Ortuzar diciendo que se siente engañado por Sánchez. Si alguien echa de menos a Rajoy en España es el PNV», argumenta. Por último, y en lo que respecta a Euskadi, considera que hay «un agotamiento del proyecto del PNV y eso está siendo aprovechado por Bildu». «Hay una serie de claves que tienen que ver con un cambio generacional y un cambio de contexto, aparte de que la política siempre son ciclos», añade. Asimismo, considera que es «una oportunidad para que el PP revitalice un proyecto de centroderecha de corte liberal, y eso se va a evidenciar en estas elecciones generales».