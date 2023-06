CCOO y UGT reclaman que Correos pague un bonus extraordinario de hasta 190 euros a cada empleado y a cada mando intermedio operativo, como gratificación por el esfuerzo ante la campaña de las elecciones generales del 23 de julio, para la que se han recibido ya más de 900.000 solicitudes de voto por correo.

En un comunicado, ambos sindicatos defienden que dicho bonus debe dividirse en dos partes: una de 160 euros para todo el personal fijo o eventual que trabaje al menos quince días entre el 30 de mayo y el 23 de julio, y una cuantía adicional, hasta alcanzar los 190 euros, por cada día trabajado que supere los quince iniciales. Esta reclamación forma parte de la propuesta conjunta presentada por ambos sindicatos en la negociación abierta con la empresa sobre las condiciones de trabajo previstas de cara a las elecciones del 23J.

En esas elecciones generales, que se celebrarán en pleno mes de julio, se prevé que aumente con fuerza e, incluso, que se alcance un récord en el voto por correo, impulsado por quienes no prevén estar en su domicilio habitual en la fecha de la votación. De hecho, fuentes sindicales aseguran que ya se han superado las 900.000 solicitudes, una cifra que la compañía no confirma. De hecho, asegura que no darán datos al respecto hasta que termine el proceso.

En esa negociación sobre las condiciones de trabajo y compensaciones para abordar el trabajo en las elecciones, CCOO y UGT reclaman que se respeten las vacaciones concedidas antes del 20 de abril, y que se cubra el 100 % de las ausencias producidas por dichas vacaciones, tal y como la empresa se ha comprometido a hacer.

«Se contratarán los recursos que sean necesarios según vaya avanzando el proceso», apunta al respecto la empresa, que no concreta cifras pero apostilla que si se necesitase, la cifra podría superar incluso los 12.000 solicitados por las organizaciones sindicales. Aunque los sindicatos reclaman la contratación de 12.000 personas, añaden que esa cifra debería ser «extensible a 15.000 por la complejidad de trámite del DNI» (por el que se va a requerir ese documento también para entregar la papeleta).

Para atender a las necesidades de la campaña electoral, los sindicatos piden también que se pongan en marcha repartos extraordinarios los fines de semana de julio, siempre de modo voluntario y con una remuneración de 100 euros los sábados y 140 euros los domingos. Otro de sus reclamos pasa por cobrar 0,1 euros por objeto de propaganda o tarjeta del INE repartidos (0,05 si son objetos que no tengan dirección asignada), así como la ampliación de horarios con personal voluntario y el correspondiente pago de horas extraordinarias.