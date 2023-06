El senador de MÉS per Mallorca y candidato de la coalición Sumar MÉS, Vicenç Vidal, ha hecho balance de la legislatura de 2019 a 2023 en el Senado y ha asegurado que es el senador de las Islas «que ha trabajado más». Vidal ha explicado este lunes en una rueda de prensa que durante la legislatura han estructurado su trabajo en cinco ejes: defensa del medio ambiente y lucha contra el cambio climático; vivienda, transporte y derechos sociales; financiación REB e insularidad, defensa de la lengua catalana, de un estado plurinacional y de la diversidad; y defensa de libertades y derechos colectivos e individuales.

Así, ha declarado que ha «cumplido con su agenda» y estos temas han «estado presentes en los grandes debates».

En concreto, en materia de medio ambiente, el senador y portavoz del grupo parlamentario Izquierda Confederal ha asegurado que han destacado en dos leyes, la de residuos y la de cambio climático, y han conseguido que se financie el transporte de residuos en Formentera y que se incorpore la posidonia como gran captador de CO2. En referencia al segundo eje, Vidal ha considerado «importantísimo» que se consiguiera el reconocimiento de insularidad diferenciado en Europa. También ha asegurado que han «favorecido» el transporte de las Islas, «garantizando que el 75 por ciento de descuento por los residentes favorezca a las personas y no al gran capital aeronáutico».

Además, ha recordado que han «incidido en los aspectos económicos en los momentos de pandemia» con «medidas de soporte en la actividad económica para Baleares». En cuanto al REIB y a la insularidad, Vidal ha señalado que han «agendado la insularidad a nivel estatal» y que, por primera vez, se ha creado de una ponencia sobre la insularidad, que «ha estado activa casi toda la legislatura y ha reunido unas veinte voces expertas de la sociedad civil de las Islas reclamando una financiación justa».

Vidal ha lamentado que en relación con la defensa del catalán no ha encontrado «la solidaridad de muchos compañeros» y ha recordado la moción presentada a favor de la unidad de la lengua catalana, que no recibió el apoyo del PSOE, y la fiscalización a la comisión de seguimiento de RTVE del uso del catalán, así como «preguntas denunciando agresiones lingüísticas contra los derechos de los ciudadanos».

Además, en referencia a los derechos y libertades, el senador de MÉS ha asegurado que es donde más se ha trabajado y que ha «denunciado todos los episodios de racismo, homofobia y catalanofobia, defendiendo los valores republicanos y de la cultura de la paz y la situación de personas migradas y refugiadas», así como asuntos de fuera del estado en cuanto a «vulneración de derechos humanos en Colombia, Palestina, Turquía, la Federación Rusa o China».

Vidal ha recordado que su voto favorable en los presupuestos generales del Estado, durante este periodo, ha sido «siempre condicionado a obtener recursos para la Comunidad Autónoma». De este modo ha hecho hincapié en que el Estado ha aportado 20 millones de euros en infraestructuras hidráulicas, cerca de medio millón para apoyar al catalán, ayudas estructurales por el GOB y el OCB, un millón de euros por Menorca Talaiòtica Patrimonio de la Humanidad, además de la transferencias de Costas.

Finalmente, en relación a las próximas elecciones generales del 23 de julio en las que Vidal es el candidato de la coalición Sumar MÉS, ha asegurado que tendrá «libertad de voto» y que será «coherente con la agenda de las Islas». Además, ha diferenciado que «una cosa es integrarse a Sumar que es lo que ha hecho Podemos, y otra es lo que ha hecho MÉS per Mallorca, MÉS per Menorca, Ara Eivissa y Gent per Formentera, que es hacer una coalición para las elecciones».