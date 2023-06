El PSIB potencia una nueva generación de cargos con las listas para las generales

La secretaria general del PSIB y presidenta en funciones del Govern, Francina Armengol, ha decidido las listas electorales para las generales en el marco de un proceso de renovación generacional que ya se inició con las autonómicas, según conocedores de su proceso de elaboración y que añaden que en ningún momento ha dado a entender Armengol que termine su carrera política en Baleares.

Ni en el Consell Polític del sábado ni en la reunión de la ejecutiva del miércoles se habló expresamente de congresos ni mucho menos de que la candidata al Congreso vaya a dejar la secretaría general. No lo hará. Cosme Bonet seguirá de secretario de Organización. Ha sido senador hasta ahora y ya ocupaba ese puesto orgánico. No está decidido que vaya a ser el candidato a ocupar el escaño autonómico que elige el Parlament. De hecho, es posible que no lo sea.

Las listas para las generales se presentan renovadas en relación a las de las tres últimas elecciones. Solo repite (aunque pasando de encabezar la lista al Congreso a optar al Senado por Mallorca) Pere Joan Pons, También cae de la lista al Senado Susana Moll.

Las candidaturas que se hicieron públicas el miércoles incluyen a personas jóvenes. Por ejemplo, el menorquín Pepe Mercadal (número dos) participó activamente en el documento Horizontes de Futuro, que define la estrategia socialista con la mirada en 2030. Milena Herrera marca la renovación del partido en Eivissa. Es periodista y muy vinculada al núcleo de Armengol en el Consolat.

Según se apunta a este diario hay que tener en cuenta a quienes van de suplentes, según se indica a este diario. Marta López es una apuesta para Calvià, igual que Rubén Castro (suplente dos) representa a la nueva hornada del partido. El PSIB apuesta por lo nuevo pero sin renunciar a quienes han gestionado antes. Joana Barceló será, posiblemente, candidata de unidad en Menorca, según IB3.