El portavoz de EH Bildu, Unai Urruzuno, ha asegurado este jueves que «si el menú del día es elegir entre Feijóo y Sánchez», su formación escogerá «sin ninguna duda» al actual presidente de Gobierno, «aunque algún otro partido de aquí no lo vea tan claro».

En Radio Euskadi, Urruzuno ha asegurado que EH Bildu «afronta con ganas políticas las próximas elecciones», en las que espera que se confirme su tendencia al alza en votos, y ha adelantado que tras el 23J la formación soberanista apoyaría a Sánchez.

Ha confiado en que Sumar y Podemos alcancen un acuerdo, aunque «no sea por una historia de amor sino por deseo de sexo, por una necesidad imperiosa».

Urruzuno, que ha acusado al PNV de intentar desbancarle de Alcaldías en el País Vasco y de querer «meter en la gobernabilidad» al PP, ha dicho que EH Bildu hará todo lo que esté en sus manos «para que la derecha no gobierne» ni en Euskadi ni en el Estado.

Recado a Feijóo del PNV

También este jueves el presidente del PNV, Andoni Ortuzar, ha afirmado que no ve «en este momento condiciones para un acercamiento al PP de Feijóo tan de derecha pura» y, en este sentido, ha señalado que no le «gustan nada las cosas que está diciendo« el líder del Partido Popular. «Volver al pasado, desde luego, con el PNV no lo va a hacer nadie» ha subrayado el dirigente jeltzale, que ha emplazado también al presidente, Pedro Sánchez, a «ir pensando sobre qué bases» quiere acordar con el PNV porque »no van a ser las de hace cuatro años».

En una entrevista concedida a Onda Vasca, recogida por Europa Press, ha afirmado que entiende que se haya producido el adelanto de las elecciones generales al próximo 23 de julio desde la «óptica egoísta, partidista y personal» del presidente, Pedro Sánchez, pero no desde «el punto de vista del interés general».

El presidente del PNV ha asegurado que, si se produce una victoria del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, su partido estará «igual que ahora» en relación a la conformación de pactos. De este modo, ha señalado que «no hay tacticismo» en la formación jeltzale, que «con el Partido Popular y con Vox no tiene nada que hacer, nada». Tras augurar que es «casi imposible» que Núñez Feijóo «pueda hacer algo sin Vox», ha subrayado que, «de todas maneras, este Partido Popular y las cosas que está diciendo Feijóo» no les «gustan nada» en el PNV.