El PSOE ha publicado varios vídeos contra el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, en los que le acusan de errar en sus predicciones económicas, prometer medidas que ya están en vigor y seguir el paso que le marca la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que dice en público lo que Feijóo «calla», según afirman.

«Suspenso rotundo en economía. Feijóo no ha dado ni una», señalan en el vídeo, que el PSOE ha puesto en circulación en sus canales oficiales y que ha sido recogido por Europa Press. De este modo el PSOE recupera varios vídeos que había publicado contra Feijóo en los últimos meses, y los utiliza en su estrategia de confrontación con el PP de cara a las elecciones generales del 23 de julio.

«Ya expusimos la insolvencia y mala fe de Feijóo. Porque sí, les escuece admitirlo: sabemos gestionar mejor que ellos», indican en un mensaje en la cuenta oficial del partido en Twitter, que acompaña al vídeo.

Los socialistas cargan contra el líder de la oposición por haber criticado la reforma de las pensiones y haber pronosticado una caída de la economía. En este sentido incluyen fragmentos de sus declaraciones en la que tacha de «parche hasta el año 2025» la iniciativa y habla de una «profundización de la crisis económica en España».

«Por el contrario el PSOE defiende que la reforma de pensiones se aprobó con un acuerdo con la Comisión Europea y favoreció a 11 millones de jubilados a los que les subió un 8,5% su paga. Subrayan además que España creció un 5,5% en 2022 y aseguran que lo hará por encima del nivel de la Unión Europea en 2023».

❌ Ya expusimos la insolvencia y mala fe de Feijóo.



Porque sí, les escuece admitirlo:



SABEMOS GESTIONAR MEJOR QUE ELLOS.pic.twitter.com/DedhbnLi8H — PSOE (@PSOE) June 2, 2023

❌ Ya mostramos que NO TIENEN propuestas.



Porque no representan los intereses de la mayoría y por eso SIEMPRE LLEGAN TARDE.pic.twitter.com/yInyMiPjGt — PSOE (@PSOE) June 2, 2023

En este vídeo el PSOE también se burla de las previsiones lanzadas por Feijóo sobre creación de empleo, pues el líder popular veía «síntomas de agotamiento», según afirmó en una comparecencia en el Congreso, mientras los socialistas hablan de un primer trimestre «histórico» con más de 20,5 millones de afiliados a la Seguridad Social.

En la misma línea contraponen unas declaraciones de Feijóo en Bruselas en las que afirma que no había ninguna declaración de la UE a favor de la ampliación de la excepción ibérica al resto de la Unión, con una intervención de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, en la que señala que «merece ser considerado» para introducirlo a nivel europeo. En otro mensaje, señalan que ya demostraron que el PP no tiene propuestas «porque no representan a los intereses de la mayoría» y por eso «llegan tarde».

Este mensaje va acompañado de un vídeo en el que Feijóo prometió que reservaría el 7% de las plazas de empleo público para personas con discapacidad, una medida que está en vigor desde el año 2007, según subraya el PSOE.

A continuación, indican que lo que se le da bien a los 'populares' es «derogar» y utilizan otro vídeo en el que acusan a Feijóo de «callar» lo que Ayuso admite públicamente, es decir que derogará leyes como la de Memoria Democrática, la citada reforma laboral, la de Educación, Ciencia, Universidades, o Bienestar Animal. Sin embargo, la dirección nacional del PP ya ha admitido que si llega a La Moncloa, derogará muchas de las normas anteriores.