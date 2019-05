670 concejales para 52 municipios de Mallorca

Ultima Hora publica los nombres de todos los concejales que pasarán a formar parte de los ayuntamientos de la Part Forana en unos comicios en los que los socialistas han ganado terreno y los populares no se han recuperado de las pérdidas de 2015.

Además, a estos hay que añadir los 29 regidores del Ajuntament de Palma.

› Alaró

Censo electoral: 3.789

Votos: 2.751 Participación: 72,60%

MÉS-APIB. 1. Aina Sastre Bestard. 2. Adolfo Collado Rosselló.

PSOE. 1. Aina Maria Munar Isern. 2. Antònia Martorell Vanrell. 3. José Miguel Alamillo Cabot.

PP. 1. Llorenç Perelló Rosselló. 2. Mª Lourdes Bennasar Bennasar.-3. Lorenzo Rosselló Campins (independiente). 4. Gabriel Rosselló Cirer (independiente). 5. Catalina Cifre Rosselló. 6. María Angustias Cabañero Lavara. 7. Juan Antonio Lozano León (independiente). 8. Antoni Mateu Morro.

› Alcúdia

Censo electoral: 13.798

Votos: 6.356 Participación: 49,22%

PSOE. 1. Bárbara Rebassa Bisbal. 2. Martin Garcias Plomer. 3. Aguas Santas Lobo Benitez. 4. Gabriel De Hevia Aleñar. 5. Antonia Cánaves Cánaves.

El PI. 1. Domingo Bonnin Daniel. 2. Juana Maria Bennasar Serra. 3. Josep Cladera Ferrer. 4. Joaquin Cantalapiedra Aloy.

PP. 1. Josefina Linares Capó. 2. Rafael Ferrer Maura. 3. Verónica Caro Donoso.

VOX. 1. Juan Jose Sendín Rebassa.

MÉS-APIB. 1. Tomas Adrover Albertí (poma).

UxA. 1. Maria Del Carme García Cerdá.

Cs. 1. Azahara Machado Torres.

Podemos. 1. Concepción Baleato Caamaño.

› Algaida

Censo electoral: 4.183

Votos: 2.685 Participación: 64,1 %

PSOE. 1. Maria Antonia Mulet Vich. 2. Margalida Garcías Simón (independiente). 3. Jaume Lliteras Ballester. 4. Margarita Fullana Arrom. 5. Llorenç Gil Mateu (independiente). 6. Catalina Pastor Ramis (independiente).

PP. 1. Rafael Oliver Barros. 2. Jaime Oliver Fullana. 3. Dolores Robles Salas. 4. Alexandre Artigues Fernández.

MÉS-APIB. 1. Margalida Puigserver Servera. 2. Mª Antònia Reinés Femenia. 3. Toni Rigo Company.

› Andratx

Censo electoral: 7.492

Votos: 4.499 Participación: 60,05%

PP. 1. Estefanía Gonzalvo Guirado. 2. Jaume Porsell Alemany. 3. Miguel Ángel Marroig Toledo (independiente). 4. Magdalena Juan Pujol. 5. Juan Forteza Bosch.

PSOE. 1. Antoni Mir Salvá. 2. Margarita Esteva Jofre (independent). 3. Abilio García Sánchez. 4. Antoni Bordoy Escudero (independent).

El PI. 1. Katia Françoise Léonie Rouarch. 2. Llorenç Suau Simó. 3. Francisca Castell Tomás.

MÉS-APIB. 1. Joan Manera Jaume. 2. Ruth Mateu Vinent.3. Ángel Rodríguez Mendoza.

Cs. 1. Gaspar Palmer Pujol.

Podemos-EUIB. 1. Jonathan Castro Garrido.

› Ariany

Censo electoral: 609

Votos: 502 Participación: 82,43%

El PI. 1. Juan Ribot Mayol. 2. Joana Maria Pascual Sansó. 3. Pedro Capó Sansó. 4. Francisca del Pilar Genovard Mestre. 5. Miguel Femenias Ferrer. 6. Guillermo Sansó Bauzá.

PSOE. 1. Pau Lladó Oliver.

› Artà

Censo electoral: 5.509

Votos: 3.632 Participación: 65,93%

PSOE. 1. Manuel Galan Massanet. 2. Maria Bel Llinás Pastor. 3. Antoni-Josep Valle Font. 4. Antonio Bonet Company. 5. Maria Isabel Nieto Sepúlveda.

Unió d’Independents d’Artà. 1. Macu Moreno Mayal. 2. Maria Pastor Gelabert. 3. Jaume Alzamora Riera.

El PI. 1. Maria Antònia Sureda Martí. 2. Manuel Rocha Barrientos. 3. Sebatian Carrió Dalmau.

PP. 1. Juan Lliteras Espinosa.

Alternativa per Artà. 1. Ana Maria Comas Delgado.

› Banyalbufar

Censo electoral: 314

Votos: 358 Participación: 83,06%

El PI. 1. Mateo Ferrá Bestard.

2. María de los Ángeles Leonor Bosch Pérez (independiente).

3. Ana Isabel Torres Capó. 4. Juan Peralta Palmer.

Per Banyalbufar i Port des Canonge. 1. Francesc Albertí Picornell “en Paco”. 2. Marc Tomás Sánchez. 3. Margalida Seguí Albertí “sa Vinya Gran”.

› Binissalem

Censo electoral: 6.170

Votos: 4.462 Participación: 72,32%

Unió per Binissalem. 1. Juan Víctor Martí Vallés. 2. Francisco Moyá Pol. 3. Concepción Rodríguez Rodríguez. 4. Catalina Carmen Cortés Jaén. 5. Gabriel Nadal Fullana.

PP. 1. Andreu Villalonga Simonet. 2. Francisca Serra Capó. 3. Paula Moyá Llabrés. 4. Rafael Ramis Fuertes.

MÉS-APIB. 1. Pere Daniel Pol i Creus. 2. M. Aurora Mateu Martínez.

PSOE. 1. Josefina Ramis Rigo.

2. José María Pons Morey.

› Búger

Censo electoral: 755

Votos: 599 Participación: 79,34%

PSOE. 1. Pere Torrens Escalas (independiente). 2. Rafael Capó Cerdà. 3. María de los Angeles Ruiz Izquierdo. 4. Marc Bernal Cantallops.

MÉS-APIB. 1. José Luis Pons Hinojosa (Pep Lluis). 2. Liniu Siquier Capó. 3. Catalina Guasp Cladera.

PP. 1. Rafael Reus Martorell.

2. Coloma Capó Saletas.

› Bunyola

Censo electoral: 5.158

Votos: 3.329 Participación: 64,54%

Esquerra Oberta de Bunyola. 1. Andreu Bujosa Bestard. 2. María de les Mercés Bujosa Estarellas. 3. Pedro Juan Palou García. 4. Miquel Pascual Garcías. 5. Agustina Vilaret González.

Suma per Bunyola (PSIB-Podemos). 1. Sandra Llop Méndez. 2. Carmen Parra Arcos.

PP. 1. Catalina Sastre Suau.

2. Inmaculada Morales Suau.

Asociación Vecinal Independiente. 1. Antonio Muñana Sánchez. 2. Francisco Balcazar Benito. 3. Felicidad Molina Torrens.

VOX. 1. María Jose Verdú Torres.

› Calvià

Censo electoral: 32.601

Votos: 16.488 Participación: 50,5%

PSOE. 1. Alfonso Luis Rodríguez Badal. 2. Natividad Francés Gárate. 3. Marcos Pecos Quintans. 4. Eva María Serra Félix. 5. Juan Recasens Oliver.

6. Olga Granados Expósito. 7. Marc López Expósito. 8. María del Carmen Rojano Pérez. 9. Alfonso Molina Jiménez. 10. Francisca Muñoz Alcaraz.

PP. 1. José Manuel Ruiz Rivero.

2. María Luisa Jiménez Servera. 3. Rosa María García Perelló. 4. Pedro Juan Porcel Moner.

5. Miguel Cañellas Vich.

Vox. 1. Idoia Ribas Marino. 2. Esperanza Catalá Ribó.

Cs. 1. Gaël Aline Thyus Vieville.

2. María de la Consolación Fernández Manley.

MÉS-Podemos. 1. Margarita Plomer Fornés. 2. Rafel Sedano Porcel.

› Campanet

Censo electoral: 1951

Votos: 1.516 Participación: 77,7%

MÉS-APIB. 1. Guillem Rosselló Alcina. 2. Jaume Ordines Joan.

3. Margalida Tortella Pons (independiente). 4. Francesc Garau Figuerola Patxi. 5. Martina Pons Serra.

PSOE. 1. Rosa Maria Bestard Pons. 2. Maria Gual Rigo. 3. Joana Aina Sánchez Martorell.

4. Guillem Coll Bennasar.

El PI. 1. Antoni Serra Torres.

PP. 1. Sebastián Pons Fiol.

› Campos

Censo electoral: 7.408

Votos: 5.085 Participación: 68,64%

PP. 1. Francisca Porquer Manresa. 2. Sebastián Sureda Mas.

3. Jaime Vidal Pons. 4. Aina Maria Manresa Monserrat. 5. Rafel Adrover Obrador (independiente). 6. María del Carmen Marín Barceló. 7. Sebastián Bonet Rigo. 8. Inés Nicolau Lladó. 9. Jaime Obrador Ballester. 10. Clara Roig Miramontes.

Endavant Campos. 1. Francisco Luis Blasco Querol (PSOE).

2. Bartomeu Adrover Vila (EUIB). 3. Margalida Burguera Adrover (independiente).

MÉS-APIB. 1. Maria Magdalena Lladó Plazas. 2. Anabel Riveras Tobia.

Vox. 1. Lorenzo Tapia Romero.

El PI. 1. Catalina Servera Sánchez.

› Capdepera

Censo electoral: 8.139

Votos: 3.909 Participación: 51,97%

PSOE. 1. Rafel Fernandez Mallol. 2. Carmen Corraliza Gallardo. 3. Francisco Manuel Martínez González. 4. Mónica Viejo Becerra. 5. Agustí Nebot Massanet. 6. Margarita María Santandreu Morato. 7. Pere Terrasa Hernández. 8. Lorena Molinillo Medina.

MÉS-APIB. 1. Núria García Caballería. 2. Paco Galian Costa.

3. Pere Fuster Nadal. 4. Mª Pilar Díaz Villafaina.

PP. 1. Bartomeu Moll Roig. 2. Paulino Faba Sancho. 3. Agripina Rocha Rodeiro.

Es Grup-El PI. 1. Margarita Rico Sans.

Podemos-EUIB. 1. Jonathan Axel Romano.

› Consell

Censo electoral: 2.899

Votos: 1.928 Participación: 68,49%

PSOE. 1. Andreu Isern Pol. 2. Margarita Llabrés Deyà. 3. Rafel Llobet Capellà. 4. Bárbara Vachiano Arrom. 5. Manuel Arrom Torres.

El PI. 1. Francisca Campins Bibiloni. 2. Pau Seguí Serra.

PP. 1. Gabriel Crespí Bennasar.

2. Margarita Rosselló Cañellas.

Som Consell. 1. Sonia Daudén Carretero.

MÉS-APIB. 1. Joan Antoni Coll Pol.

› Costitx

Censo electoral: 910

Votos: 718 Participación: 78,90%

El PI. 1. Antoni Salas Roca. 2. Maria Antònia Munar Llabrés.

3. Lorenzo Ramis Alomar. 4. Juan Bautista Munar Munar. 5. Pedro Arrom Amengual. 6. Cristina Martí Centenero. 7. Adrià Pascual Jofre.

Agrupació de Costitx. 1. Carlos Serrano Riutort.

PP. 1. Andrés Ramis Garcías.

› Deià

Censo electoral: 482

Votos: 377 Participación: 78,22%

DEIA. 1. Lluís Enric Apesteguía Ripoll. 2. Tamara Sauerschell Payeras. 3. María Cristina López Martí. 4. Josep Salas Jiménez. 5. Gabriele Mariane Poppelreuter.

El PI. 1. Francisco Javier Salas Santos. 2. Juan Puigserver Rullán.

› Escorca

Censo electoral: 169

Votos: 136 Participación: 80.47%

PP. 1. Antoni Solivellas Estrany. 2. Bernat Vallori Mairata.

3. Carlos González Enseñat

4. Jaime Celia Mariano

5. José Durán Jordá

› Esporles

Censo electoral: 3.813

Votos: 2.434 Participación: 63,83%

MÉS-APIB. 1. Maria Ramon Salas. 2. Joan Ferrà Terrassa.

3. Marta Neus López Cortés.

4. Antonio Asensio Campoy.

5. Maria Antònia Castell Polo Marian (independent). 6. Miquel Fernández De Heredia Cañellas. 7. Aina Bosch Estades

8. Joan Garrofé Marimón. 9. Maria Romero Matas.

PSOE. 1. Antonio Bordoy Fernández. 2. María Sureda Matamalas. 3. José Pol Font (independiente). 4. Bárbara Calvo Alomar.

› Estellencs

Censo electoral: 244

Votos: 194 Participación: 79,51%

PP. 1. Bartomeu Jover Sánchez.

2. Catalina Moragues Calafell.

3. Mateo Vallori Mas. 4. María Teresa Vidal Balaguer. 5. Bernardo Isern Bauzá.

Per Estellencs. 1. Giuseppe Sturniolo. 2. Bartolomé Sastre Moner.

› Felanitx

Censo electoral: 11.879

Votos: 7.430 Participación: 62,55%

PP. 1. Catalina Soler Torres. 2. Pedro Acosta Durán. 3. Sebastià Adrover Palmer. 4. Rafael Rubio Ferrer. 5. Bárbara Margarita Barceló Pascual. 6. Gloria Cerdà Gayá.

PSOE. 1. Francisco Duarte Barceló. 2. María Gracia González López. 3. Juan Aznar Hernández. 4. Damiana Massutí Gómez.

Bloc per Felanitx. 1. Joan Xamena Galmés. 2. Isabel Montero Morán. 3. Miquel Lluís Mestre Mestre.

El PI. 1. Jaime Monserrat Vaquer. 2. Melania Mesquida Tran.

Vox. 1. Francisco Monserrat Ripoll.

Podemos-EUIB. 1. Baltasar Picornell Lladó.

› Fortnalutx

Censo electoral: 486

Votos: 430 Participación: 88,48%

Independents Fornalutx. 1. Francisco Marroig Arbona. 2. Felipe Eberhard Reynés Baumgartner. 3. Marina Celia Busquets.

PP. 1. Antonio Aguiló Amengual. 2. Antonio Sastre Puig.

3. Catalina Mª Morell Mayol.

PSOE. 1. Andrés Sebastián Barceló Vicens.

› Inca

Censo electoral: 22.272

Votos: 12.526 Participación: 56,24%

PSOE. 1. Virgilio Moreno Sarrio. 2. María Carmen Oses Ramos. 3. Sebastián Oriol Díaz.

4. Antonia María Sabater Martorell. 5. Antoni Peña Mir. 6. María José Fernández Molina.

7. Miguel Ángel Cortés Ramis.

8. Maria Antònia Pons Torrens.

9. Andreu Caballero Romero.

PP. 1. Félix Sánchez Díaz. 2. Andrés Gili Vizcaíno. 3. Sonia Francisca Franco Ruiz.

Independents d’Inca. 1. Angel García Bonafé. 2. María Del Mar Navarro Reguillo.

MÉS-APIB. 1. Alice Weber.

2. Biel Frontera Borrueco.

Vox. 1. Francisco Pol Alorda.

2. Vanesa Berga Garzón.

El PI. 1. Gregorio Ferrà Frau.

Cs. 1. Andrés Sánchez García.

Podemos-EUIB. 1. Isabel Vallés Garrido.

› Lloret

Censo electoral: 961

Votos: 729 Participación: 75,86%

Endavant Lloret. 1. Antoni Bennasar Pol. 2. Sebastián Amengual Figueras. 3. Juan Oliver Gelabert. 4. Francisca María Bonet Fiol. 5. Pere Joan Munar Munar. 6. José Antonio Bibiloni Amengual.

PSOE. 1. Francisco Javier Arrom Tomàs. 2. Margalida Fontirroig Moll (independiente).

PP. 1. Mateo Catalá Artigues.

› Lloseta

Censo electoral: 4.380

Votos: 3.147 Participación: 71,85%

PSOE. 1. José María Muñoz Pérez. 2. Margarita Victoria Villalonga Reinoso. 3. Lorenzo Guardiola Comas. 4. Francisca Campins Fernández. 5. Francesc Miquel Abolafio Moyà.

6. Antonia Massanet Fernández.

PP. 1. Francisca Ramis Pons.

2. Mateu Niell Comas.

MÉS-APIB. 1. Joan Servera Coll. 2. Angelina Pérez Sánchez.

Socialistes Independents de Lloseta. 1. Josefa González Jiménez (Pepi).

Cs. 1. Bartolomé Moyá Ferragut.

El PI. 1. Bartolome Ripoll Bestard.

› Llubí

Censo electoral: 1.658

Votos: 1.293 Participación: 77,99%

MÉS-APIB. 1. Magdalena Perelló Frontera. 2. Miquel Guardiola Capó. 3. Francesca Bauzà Gelabert. 4. Pere Joan Llompart Beltrán. 5. Silvia Ribas Nicolau. 6. Bartomeu Ripoll Planas.

Cs. 1. Toni Vallespir Perelló.

2. Rafael Ramis Serra.

PP. 1. María Ramis Garau.

Feina per Llubí. 1. Julia González Bordas 2. Antònia Maria Perelló Perelló.

› Llucmajor

Censo electoral: 25.718

Votos: 13.480 Participación: 52,41%

PSOE. 1. Gregorio Estarellas Mas. 2. Jaime Julián Oliver Vallés. 3. Lucía Escribano Ales.

4. Bartolome Tugores Vicens.

5. Francisca Almagro Peset.

PP. 1. Èric Jareño Cifuentes.

2. María Francisca Lascolas Rosselló. 3. Gabriel Rojo Rodríguez. 4. María del Pilar Bonet Escalera. 5. Simó Adrover Llompart.

MÉS-APIB. 1. Jaume Tomàs Oliver. 2. María Barceló Calviño.

Cs. 1. Noemí Getino Pérez.

2. Ginés Sáez González.

Vox. 1. José Miguel Pastor Cantallops. 2. Raúl Domínguez Martín.

Llibertat Llucmajor. 1. Alexandro Gaffar. 2. Eloy Crusat Horrach.

ASI. 1. Guillermo Roig Mascaró.

Podemos. 1. Eduardo Eugenio Zúñiga Solari.

El PI. 1. Bernadi Vives Cardona.

› Manacor

Censo electoral: 28.193

Votos: 15.108 Participación: 53,59%

MÉS-Esquerra. 1. Miquel Oliver Gomila. 2. Carme Gomila Domínguez. 3. Cristina Capó Santandreu. 4. Joan Gaià Mascaró. 5. Sebastià Llodrà Oliver.

6. Mateu Marcé Riera.

PSOE. 1. Nuria Hinojosa Abenza. 2. María Antonia Truyols Martí. 3. Sebastián Nadal Santandreu. 4. Artur Aguiló Frau.

PP. 1. Maria Antònia Sansó Jaume. 2. Jaume Rigo Matheu.

3. María Isabel Bauzá Quetglas. 4. Antonio Sureda Fons.

El PI. 1. Catalina Riera Mascaró. 2. Jaime Mut Riera. 3. Isabel Febrer Gelabert.

Agrupació Independent de Porto Cristo. 1. Juan Gomila Capó. 2. Antonia Llodrá Brunet. 3. Antonio Garcia Castillo.

Podemos-EUIB. 1. Carles Jesús Grimalt García.

› Mancor de la Vall

Censo electoral: 1.087

Votos: 958 Participación: 88,13%

MÉS-APIB. 1. Guillem Villalonga Ramonell. 2. Joana Maria Alba Mateu. 3. Joan Ramón Villalonga. 4. Teresa Fontanet Mateu. 5. Joan Ramón Vallori.

PP. 1. Josep Frontera Martorell.

2. Gabriel Llobera Serra. 3. María del Carmen Riera Ramis.

4. María Dolores Tévar Martorell.

› Maria de la Salut

Censo electoral: 1.605

Votos: 1.325 Participación: 82,55%

El PI. 1. Gabriel Mas Oliver.

2. Catalina Maria March Pons.

3. Margarita Bergas Mas.

XM-APIB. 1. Guillem Jordà Bauzà. 2. Biel Ferriol Bergas.

3. Cati Roig Castellò.

PP. 1. Jaime Ferriol Martí. 2. Miquel Pons Ferriol. 3. Miquel Vanrell Font (independiente).

PSOE. 1. Rafel Aulet Galmés.

2. Catalina Morey Ferriol.

› Marratxí

Censo electoral: 28.162

Votos: 16.814 Participación: 59,70%

PSIB-PSOE. 1. Miquel Cabot Rodríguez. 2. Cristina Alonso Pujadas. 3. Irene García Sureda. 4. Andrés Campuzano García. 5. Jerónima Sans Amengual. 6. Pedro López Ruiz.

MÉS-APIB. 1. Joan Francesc Canyelles Garau. 2. Aina Amengual Marí. 3. Josep Tomás Ramis Salamanca. 4. Daniel Mas Martínez.

PP. 1. Mª Magdalena García Gual. 2. Jaime Llompart Caldés.

3. Sebastià Frau Serra. 4. Juana Mª Burguera García.

Cs. 1. Jose Maria Amengual Jiménez. 2. Lidia Antonia Sabater Pérez. 3. Marcos Aníbal Pinela Sosa.

Vox. 1. Juan Pizarro Sánchez.

2. Manuel Vicente Martínez González.

Podemos-EUIB. 1. Humberto López Rodríguez.

Coalició Independents de Maratxí-El Pi. 1. Caterina Neus Serra Cañellas.

› Montuïri

Censo electoral: 2.061

Votos: 1.671 Participación: 81,08%

MÉS-APIB. 1. Joan Verger Rosiñol. 2. Teresa Martínez Marcús. 3. Miquel Miralles Mayol.

4. Esperança Bauçà Amengual.

5. Gabriel Mayol Arbona.

PP. 1. Joan Antoni Ramonell Miralles. 2. Catalina María Ribas Nicolau.3. Joan Miralles Marimón. 4. María Elena Jaume Sastre. 5. Marina Rabanal Tous.

PSOE. 1. Antoni Miralles Niell.

› Muro

Censo electoral: 5.051

Votos: 3.675 Participación: 72,76%

Convergència Democràtica Murera. 1. Antoni Serra Sastre.

2. Margarita María Forteza Bennasar. 3. Juana María Perello Trías. 4. Mariano Juan Serra Sabater.-

Unió d’Independents de Muro. 1. Rafel Gelabert Boyeras (Blai). 2. Bartolomé Moranta Riera.

PSOE. 1. Margarita Portells Sastre. 2. Martí Siquier Sastre.

El PI. 1. Miquel Porquer Tugores. 2. Andrés Pedro Cantarellas Tugores.

MÉS-APIB. 1. Miquel Àngel Tortell Frontera Bomber.

2. Maria Del Mar Riera Gelabert.

PP. 1. Margarita Ballester Bauzá.

› Petra

Censo electoral: 2.126

Votos: 1.823 Participación: 85,63%

El PI. 1. Salvador Femenías Riera. 2. Miquel Jaume Horrach. 3. Víctor Manuel López Sánchez. 4. Rafel Font Bauzá.

5. Magadalena Márquez Ribot.

PP. 1. Martí Sansaloni Oliver.

2. Miquel Santandreu Bestard.

3. Bartolomé Martorell Alzamora.

MÉS-APIB. 1. Caterina Mas Bennasar. 2. Rafel Pastor Balle. 3. Pere Josep Bauzá Ferrer.

› Sa Pobla

Censo electoral: 8.917

Votos: 6.220 Participación: 69,75%

PP. 1. María Violeta Rodríguez Martínez. 2. Llorenç Bisquerra Cantallops. 3. María Isabel Moyá Siquier. 4. Bartolomé Crespí Perelló. 5. Andrés Pol Socías.

El PI. 1. Llorenç Gelabert Crespí. 2. Sebastià Franch Ramis.

3. Pedrona Seguí Serra. 4. Juan Pérez Comas.

MÉS-APIB. 1. Antoni Simó Tomàs Cañellas. 2. Catalina Munar i Etxaniz. 3. Biel Payeras Torrandell.

Independents per Sa Pobla. 1. Biel Ferragut Mir. 2. Guillem Gabriel Crespí Barceló. 3. María Magdalena de La Fuente Ferrà.

PSOE. 1. Francesca Maria Mir Serra. 2. Joan Antoni Pere Roig.

› Pollença

Censo electoral: 11.118

Votos: 6.750 Participación: 60,71%

Tots per Pollença Gent per Pollença. 1. Bartomeu Cifre Ochogavía. 2. Francisca Cerdà Nadal. 3. José Luis Pons Cifre.

4. María Petra Buades Cifre.

5. Mateu Soler Estrany. 6. Miguel Llobeta Vives.

Junts Avançam (Independents - PSOE- MÉS - ER). 1. Miquel Àngel March Cerdà.

2. Antoni Cànaves Capllonch.

3. Joana Aina Campomar Orell.

4. Miquel Àngel Sureda Massanet. 5. Magdalena Seguí Cerdà.

Unió Mollera Pollencina. 1. Andrés Nevado Rodríguez.

2. María Magdalena Xumet Rosselló.

Alternativa per Pollença. 1. Marina Llobera Vicens.

Podemos-EUIB. 1. Michael Lorenzo Muller Flury.

PP. 1. David Alonso García.

El PI. 1. Josep Marquet Cerdà.

› Porreres

Censo electoral: 3.537

Votos: 2.548 Participación: 72,0%

El 1. Francisca Mora Veny.

2. Jaume Martorell Mesquida.

3. Miquela Bordoy Obrador. 4. Gaspar Mora Mulet. 5. Antoni Sastre Vanrell. 6. María Antonia Veny Serra.

MÉS-APIB. 1. María Rosa Juan Moll. 2. Sebastià Lliteras Lliteras. 3. Bartomeu Garí Salleras.

PP. 1. Joan Obrador Gornals.

2. María Inés Sampol Sabater.

3. Teresa Julià Julià.

PSOE. 1. Mique Angel Veny Mestre.

› Puigpunyent

Censo electoral: 1.397

Votos: 1.081 Participación: 77,38%

PP. 1. Guillem Ginard Sánchez.

PSOE. 1. Antonio Marí Enseñat. 2. Alexandra Raquel Ripoll Soler. 3. Miquel Joaquín Estrades Gómez. 4. Eladio Tomás Arruga. 5. Magdalena Gomis Martorell.

Independents de Puigpu-nyent i Galilea. 1. Gabriel Ferrà Martorell. 2. Immaculada Riera Matas.3. Toni Genovart Martínez.

› Ses Salines

Censo electoral: 3.263

Votos: 2.226 Participación: 68,22%

Endavant per ses Salines i Colònia de Sant Jordi (PSOE - MÉS - Independents). 1. Bernat Roig Galmés (Agin). 2. Ana María Peralta Martínez (Agin).

3. Antonia Garcías Urendez (PSOE). 4. Josefina Tur Marí (Més). 5. José Luis Bastante Benito (PSOE).

PP. 1. Juan Rodríguez Ginard.

2. Guillem F. Mas Bonet. 3. Dolores Sánchez Bonet. 4. Jaume Mora Niell.

El PI. 1. Miquel Rigo Barahona.

Cs. 1. Colau Escales Salvá.

› Sant Joan

Censo electoral: 1.497

Votos: 1.170 Participación: 78,16%

El PI. 1. Francesc Mestre Estelric. 2. Marcos Vidal Alzamora. 3. Bartolomé Ferrer Ribas. 4. Antonia Fontirroig Gual (independiente). 5. María Isabel Matas Sorell.

Assemblea per Sant Joan. 1. Pedro Galmés Gomila (de Sabor). 2. Marta Jordà Català. 3. Richard Thompson.

PP. 1. Josué Gayá Díaz-Munío.

2. Antonio Oliver Gornals.

PSOE. 1. José Bauzá Fontirroig.

› Sant Llorenç

Censo electoral: 5.832

Votos: 3.247 Participación: 55,68%

Grup Independent Son Carrió. 1. Mateu Puigrós Sureda.

2. Antonia Bauzá Lliteras. 3. Nicolás Bordal García. 4. Jaume Bassa Burgdorf. 5. Alicia Durán Riera.

PSOE. 1. Pep Jaume Umbert (Pep Gall).

2. María Galmés Mesquida.

3. Sergi Miquel Andreu. 4. Catalina Rosselló Moragues.

PP. 1. Manuela Meseguer Barrios. 2. Javier Cabrera Bauzà.

El PI. 1. Onofre García Prohens.

MÉS-APIB. 1. Dolors Sánchez Márquez.

› Santa Eugènia

Censo electoral: 1.210

Votos: 966 Participación: 79,83%

PP. 1. Francisco Martorell Canals. 2. Mª Del Mar Nicolau Rivadeneira. 3. Margalida Moreno Morey.

PSOE. 1. José Luis Urraca Martín. 2. Cristina Ballester Parets. (independiente). 3. Catalina Coll Isern.

Feim Santa Eugènia. 1. Joan Riutort Crespí. 2. María Magdalena Guardia Crespí. 3. Antonio Bibiloni Oliver.

› Santa Margalida

Censo electoral: 8.406

Votos: 5.662 Participación: 67,36%

Coalició Convergència - El PI. 1. Joan Monjo Esterlich. 2. Eugenio Garrido Vivas. 3. Joana Ana Llull Molinas. 4. María Magadalena Marimón Mas. 5. Miguel Estelrich Vanrell. 6. Francisca Ignacio Pujadas.

PSIB-PSOE, Independents (SUMA). 1. Francisco Bergas Pastor. 2. Marti Joan Fornés Cerdó. 3. Guillermo Perelló Gil.

4. Margalida Mestre Morey.

5. Maria Antònia Cifre Calafat.

PP. 1. Martín Ángel Torres Valls. 2. Rocío Romero Galera. 3. Maciana Alomar Bauzá. 4. Joan Quetglas Gayá.

Can Picafort Unit. 1. Catalina Tous Seguí. 2. Juan Llabrés Bestard.

› Santa Maria del Camí

Censo electoral: 5.303

Votos: 3.472 Participación: 71,45%

MÉS-APIB. 1. Colau Canyelles Parets. 2. Malena Crespí Simón. 3. Miquel Niell Crespí.

4. C. Victòria Pons Rosselló.

5. Margalida Bonet Martorell.

6. Candela Atienza Ibarra.

PP. 1. Andreu Jaume Castañer.

2. Rafael Mesquida Oliver. 3. María Francisca Muñoz Pizá.

4. Matías Frau Coll. 5. Juana María Colom Coll.

PSOE. 1. Andrés Fernández Gervilla.

Alternativa per Santa Maria. 1. Juan Luis Rodríguez Recio.

› Santanyí

Censo electoral: 7.943

Votos: 5.115 Participación: 64,4%

PP. 1. María De Consolación Pons Monserrat. 2. Joan Gaspar Aguiló Martínez (independiente). 3. Bárbara Xamena Bordoy. 4. María Francisca Rosselló Rigo. 5. Antoni Matas Blanch. 6. Mateo Nadal Clar.

7. Rafael Batle Gallardo. 8. Francisca Margarita Vidal Servera. 9. Ricarda Margarita Vicens Schluhe. 10. María Monserrat Bennasar.

SUMA. 1. Jaume Amengual Bonet. 2. Cristian García Fernández. 3. Bárbara Concepció Rigo Cabot. 4. Miquel Rigo Rosselló.

5. Antònia Suau Sbert.

PSOE. 1. Julio Miguel Fuster Culebras. 2. María Dolores Botia Casas.

› Selva

Censo electoral: 2.938

Votos: 2.296 Participación: 78,15%

PP. 1. Joan Rotger Seguí. 2. Cristòfol Barceló Mestre. 3. Rafel Gelabert Tortella. 4. Beatriz Lechuga Tortella. 5. Margalida Vicens Alzamora. 6. Manuel José Barredo Enrique.

Arrelam-APIB. 1. Gabriel Morro Arrom. 2. Sebastiá Mulet Seguí. 3. Antònia Rotger Moyá.

PSOE. 1. Maria Martina Sastre Torrens.

El PI. 1. Juana María Coll Sampol.

› Sencelles

Censo electoral: 2.489

Votos: 1.748 Participación: 70,23%

El PI. 1. Joan Carles Verd Cirer.

2. Pedro Llabrés Fontiroig. 3. Miguel Fiol Juliá. 4. María Del Rosario Roca García. 5. Joana Isabel Oliver Ramis.

PP. 1. Catalina Mª. Salom Niell.

2. Antoni Ferragut Mayrata.

3. Jaume Alorda Alomar.

PSOE. 1. Bartomeu Morro Oliver.

MÉS-APIB. 1. Joan Miquel Chacón Nicolau.

Volem Sencelles. 1. Juan Rigo Feijoo.

› Sineu

Censo electoral: 2.741

Votos: 1.991 Participación: 72,64%

PP. 1. Bartolomé Mulet Florit.

2. Francisca Ramis Lladó. 3. Pedro Manuel Álvarez Gelabert. 4. Rosa Ana Rebassa Real. 5. Sebastián Barceló Verger

Gent per Sineu. 1. Miquel Gelabert Font. 2. María Magdalena Genovart Sansó. 3. Tomeu Ripoll Servera. 4. María Munar Roig.

PSOE. 1. José Manuel García Mena.

Cs. 1. Pere Joan Jaume Florit.

› Sóller

Censo electoral: 10.249

Votos: 6.360 Participación: 63,98%

PP. 1. Carlos Simarro Vicens.

2. Carlos Darder Rosell. 3. María Del Mar Castañer Lozano.

4. Catalina María Pomar Catany. 5. Joan Ruiz Mesquida. 6. Miguel Nadal Vaquer. 7. Andrea Pomar Capó.

MÉS-APIB. 1. Laura Celià Gelabert. 2. Gregori Josep Mayol Durán. 3. Joan Carles Simó Artero. 4. Elvira Assumpta Arbona Cortés.

PSOE. 1. Jaume Mateu Lladó.

2. María De La Cruz Enseñat Alemany. 3. María Del Mar Pérez Romero.

Cs. 1. Sebastián Luis Aguiló Roig.

Podemos-EUIB. 1. Catalina Maria Pizá Plaza.

El PI. 1. Jaime Bestard Matas.

› Son Servera

Censo electoral: 8.196

Votos: 4.166 Participación: 50,83%

PSOE. 1. Natalia Troya Isern. 2. Maríaa Arenas Zarco. 3. Sergio Valbuena Perez. 4. Maríaa Remedios Cañadas García. 5. Ramón Reus Brunet. 6. María Teodora Moreno Gomez.

PP. 1. Jaime Servera Lliteras. 2. María Victoria Fresneda Barrientos. 3. María Antonia Artigues Cladera. 4. Cristian Servera Reynolds.

On Son Servera - El PI. 1. Antoni Canovas Miquel. 2. José Ramón Hernandez Reolid. 3. Bernardo Grimalt Alfaro.

Independents per Son Servera, Cala Millor i Cala Bona. 1. Margarita Vives Andreu. 2. Miguel Angel Espases Collantes

3. Margarita Bonet Cabrer.

Podemos. 1. Francesc Riera Caldentey.

› Valldemossa

Censo electoral: 1.448

Votos: 1.132 Participación: 78,18%

GIV. 1. Nadal Torres Bujosa. 2. Miguel Angel Torres Torres. 3. Jaume Mayol Llobet. 4. Jaume Salva Riutort. 5. Margarita Pons Calafat.

PP. 1. Vicenç Colom Torres. 2. Ninona Mayol Llobet.

LVQV. 1. Gloria Escudero Tomás. 2. Antoni Xavier Colom Colom.

› Vilafranca

Censo electoral: 2.333

Votos: 1.775 Participación: 76,08%

PxP. 11. Montserrat Rosselló Nicolau (independiente). 2. Francisca Bauzá Garí (independiente). 3. Jaime Català Rosselló (independiente). 4. Marta Oliver Amengual (independiente). 5. Ramiro Amurrio Fernández (independiente). 6. Gregorio Bauzá Sastre (independiente).

ARA-Apib. 1. Joan Nicolau Mateu. 2. Aina Sastre Bauzà. 3. Pau Palou Bauzà. 4. Apol.Lònia Rosselló Barceló. 5. Serehïm Salord Comes.