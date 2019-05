Santa Maria calca los resultados de 2015 con un ascenso de Més

Los resultados de las elecciones municipales en Santa Maria del Camí han sido un calco de los pasados comicios de 2015. La situación en el Ajuntament, por lo tanto, no variará tras unos resultados electorales que otorgan seis candidatos a Més, cinco a PP y sendos concejales a PSOE y a Alternativa per Santa Maria.

De esta forma, el candidato de Més y actual alcalde, Nicolau Canyelles, se asegura la misma situación que en la anterior legislatura y continuará así la hegemonía que el partido econacionalista ha mantenido durante 29 años en el municipio. Además, en esta ocasión ha aumentado en votos con la confianza de 1.519 electores.

El PP ha sido la segunda fuerza más votada pero ha perdido votos, aunque se mantiene con los cinco regidores. El veterano Andreu Jaume liderará la oposición con los 1.133 votos que le han otorgado sus simpatizantes populares.

Muy alejados quedan el PSOE, que tendrá un regidor, y la nueva agrupación Alternativa per Santa Maria, que entrará en el Ajuntament de Santa Maria con un concejal que en 2015 poseía Movem en la anterior legislatura. Quien no ha conseguido representación ha sido Podemos-EUIB que no ha superado la barrera de los 200 votos.

Los ecosoberanistas de Més per Mallorca llevan casi tres décadas gobernando en Santa Maria del Camí, sobreviviendo tanto al bipartidismo representado por PP y PSOE, como a la irrupción de nuevos partidos. Lograron ganar con seis regidores, relegando a los 'populares' al segundo puesto.

De hecho, las cuatro formaciones que en 2015 no lograron tener representación (Esquerra-Acord Municipal, El PI, Familia y Vida, Guanyem), no presentaron candidatura para las elecciones del domingo 26 de mayo. Por la parte que respecta a Movem Santa Maria, la marca con la que Podemos se presentó en las pasadas elecciones municipales, consiguió un representante, igual que el PSOE.