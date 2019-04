Baleares elige a sus diputados y senadores en unas elecciones marcadas por los indecisos

Llegó el día decisivo tras quince días de campaña. Los ciudadanos de Balearse acuden este domingo a votar y el resultado de las elecciones generales marcará el destino de los candidatos de las once formaciones que optan a uno de los ocho escaños que tienen las Islas en el Congreso y a uno de los cinco senadores que se sentarán en la Cámara Alta a partir del 21 de mayo. En Baleares podrán votar 801.707 habitantes, de los que 27.604 viven en el extranjero de forma permanente. Apenas 1.741 de ellos han pedido poder ejercer su derecho a votar, algo que contrasta con el aumento de un 27 por ciento de quienes quieren votar por correo.

Más allá de las cifras y de los datos electorales, las elecciones de este domingo se presentan como una de las más inciertas del periodo democrático. El factor fundamental que explica esa incertidumbre es que en Baleares hay un 50 por ciento de ciudadanos que aún no había decidido su voto cuando comenzó la campaña electoral. No hay datos para medir en qué medida ha influido la campaña en el ánimo de los indecisos porque la ley marca que no se pueden publicar sondeos preelectorales desde cinco días antes de las elecciones.

Nuevos partidos

La otra gran fuente de incertidumbre la da la aparición de Vox, un partido que no tiene representación en el Congreso, pero que irrumpió con fuerza en las pasadas elecciones andaluzas. Los pronósticos con complicados porque no hay datos previos sobre los que comparar.

A estos dos factores se suma un tercero, que tiene que ver con la abstención. En las pasadas elecciones generales, celebradas en junio de 2016, la abstención llegó a casi el 40 por ciento del electorado balear, una de las cifras más altas de España, y que contrasta con ese 19 por ciento de las primeras elecciones democráticas, celebradas en 1977.

Está por ver hasta qué punto es indicativo de la posible participación ese aumento del 27 por ciento en la solicitud de voto por correo. De trasladarse en la misma proporción a los votos en las urnas, la abstención bajaría hasta el 30 por ciento.

Los colegios electorales se abren a las 9 de la mañana y cerrarán a las 8 de la tarde, hora en que comenzará el recuento. El Gobierno calcula que a partir de las 10 de la noche comenzará a haber un escrutinio suficiente para poder adelantar un resultado y a partir de las 22.30 ya se habrá escrutado el 90 por ciento de las urnas, según las estimaciones del Ministerio del Interior.

Todos los partidos de Baleares han montado operativos para seguir la noche electoral. La mayor parte hará el seguimiento en sus propias sedes y tan solo dos saldrán de allí. Veus Progressistes hará el seguimiento en Can Alcover y Vox, en una sala del Auditórium.

La televisión autonómica IB3 emitirá un programa especial en el que se ofrecerá un sondeo con resultados de Balears. No es un sondeo a pie de urna, sino que está hecho durante la campaña.