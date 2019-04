26M: Los candidatos al Ajuntament d'Andratx

Lejos queda ya la época en que la inestabilidad política era la tónica general en el Ajuntament d’Andratx. Tras dos legislaturas consecutivas de pacto PP–PI impera la calma.

Una alianza de centroderecha sólida con, al menos de cara a la galería, con pocas fisuras y que obligará a la izquierda a remar muy fuerte para convertirse en alternativa. No obstante, esta consolidación no quita que, después de las elecciones del 26 de mayo, las cláusulas de reedición del acuerdo no puedan cambiar.

Katia Rouarch

PI

Ser la candidata más votada ya no es un escenario imposible.

Tras cuatro años de Alcaldía compartida entre Jaume Porsell (PP) y Katia Rouarch (PI), los populares afrontan los comicios con Estefanía Gonzalvo como tercera candidata en las tres últimas elecciones; mientras que los regionalistas, si bien repiten con Rouarch, incorporan como número dos a Llorenç Suau, exalcalde por el PP reemplazado en 2015 por Porsell.

Estefanía Gonzalvo

PP

Juventud y experiencia para intentar volver a ganar las elecciones.

El mencionado cambio en las condiciones del pacto (si se dan las condiciones para reeditarse) mucho tendrá que ver el efecto del fichaje de Suau por el PI y si, con Gonzalvo al frente, el PP vuelve a ser (como con sus predecesores) la lista más votada, en un escenario de cierta atonía entre las bases populares y la concurrencia por primera vez de una candidatura de Ciudadanos.

Antoni Mir

PSOE

Un veterano para levantar el partido tras una legislatura aciaga.

Sin embargo, por la izquierda las dudas son mayores. De un lado tenemos a un PSOE que, tras su salida del gobierno municipal en 2011, vive sumido en una decadencia que ha tenido como máxima expresión el desastre de la legislatura que concluye, en la que, la única buena noticia es que, tal vez, han tocado fondo. Lo contrario le ocurre a Més, que tras mejorar resultados en las elecciones de 2011 y 2015, podría pensarse que ha tocado techo y, si es así, habrá rebote hacia abajo. La duda es en qué grado.

Jonathan Castro

Unidas Podemos

Mixtura generacional para colarse en el pleno y ser decisivos.