Tres mallorquines van en la lista de Puigdemont a las elecciones europeas

Tres mallorquines acompañan al expresident de la Generalitat Carles Puigdemont en su candidatura a las elecciones europeas. Son la filóloga Antònia Font, que precisamente da nombre al grupo musical mallorquín; Joan Mir, que fue profesor de la UIB, y Mònica Pastor, funcionaria del Parlament y viuda del poeta Guillem d’Efak, que van en los puestos 9, 30 y 51 de la lista, por lo que tienen pocas posibilidades de salir adelante.

Joan Mir explicó que miembros de la candidatura Junts se pusieron en contacto con él ya que Puigdemont quería incluir a representantes de Mallorca en la lista. En las elecciones europeas, hay circunscripción única en toda España, lo que significa que cualquier ciudadano, viva en la comunidad que viva, podrá votar a cualquiera de las listas que se presentan.

Mir se mostró satisfecho de que desde Junts se pensara en él y en otros mallorquines y, pese a que históricamente ha estado siempre más cerca de Esquerra que de CiU o el PDeCat, afirmó que ahora es fundamental perseguir otro objetivo, que es la liberación de los presos catalanes, ya sea forzando el indulto del Gobierno ya sea por la vía dialogada que ponga fin a la vía judicial. «Creo que quien mejor puede hacer esto es Carles Puigdemont con la internalicionalización del conflicto que obligue a resolver el problema por medios políticos», señaló Mir.

El candidato de Junts aseguró sentirse impactado por las palabras que pronunció el president de la Generalitat, Quim Torra, tras una visita a los presos. «Dijo: ‘no hay derecho, no hay derecho, son buena gente’. Aquello me emocionó, me hizo llorar y pensar que el primer objetivo es que salgan de la cárcel», añadió.

Insistió en que cada objetivo requiere unos medios adecuados «y el objetivo ya no es ni siquiera al socialismo o la independencia, sino liberar a los presos. Puigdemont pudo proclamar la independencia, pero no lo hizo para no tener sangre sobre su conciencia», añadió.