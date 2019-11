ERC y JxCat mantienen el 'no' a Sánchez tras reunirse para buscar una posición conjunta

ERC y JxCat han mantenido el 'no' a la investidura del presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, tras su primera reunión para buscar una posición conjunta, han explicado fuentes conocedoras.

Fuentes de ERC han asegurado que la próxima semana se volverán a encontrar y fuentes de JxCat han apuntado que ésta ha sido la «primera toma de contacto» entre ambas formaciones y que habrá más reuniones para trabajar un posicionamiento conjunto.

A la reunión han asistido la portavoz de JxCat en el Congreso, Laura Borràs; el senador Josep Lluís Cleries y el presidente de la formación en el Parlament, Albert Batet, y por parte de ERC su portavoz, Marta Vilalta, la número dos al Congreso, Carolina Telechea, y el diputado y exnúmero dos de Oriol Junqueras Josep Maria Jové.

El encuentro responde a la petición que hizo ERC la semana pasada de reunirse con JxCat para consensuar una «unidad de acción» en la investidura, y a la que hizo Borràs de celebrar una cumbre entre todos los partidos independentistas para tratar este asunto.

Según las fuentes republicanas, los representantes de ERC han explicado la propuesta que exigen a Sánchez para avalar su investidura: una mesa de negociación para solucionar el conflicto en Cataluña que sea entre iguales, sin condiciones para que se pueda hablar de cualquier tema, fijando un calendario y unas garantías para cumplir los acuerdos que se tomen.

Desde JxCat, defienden la necesidad de continuar trabajando para pactar una misma posición en el Congreso y las fuentes ya citadas han dicho que su «punto de partida» para trabajar es la 'Declaració de la Llotja de Mar' de Barcelona para sumar también a la CUP, Bildu y el BNG en este frente común soberanista que defienda la autodeterminación.

A la salida de la reunión, Borràs ha afirmado en declaraciones a los medios que la reunión ha ido muy bien: «Estamos estudiando la manera de hacer un posicionamiento conjunto. Ha sido una primera reunión de más que vendrán». La diputada de JxCat, al ser preguntada por si se mantienen en el 'no' a Sánchez, ha contestado que siguen en el mismo lugar.

Por su parte, Vilalta ha celebrado que están «muy contentos» de hacer esta reunión y ha insistido en que su voluntad es poder hablar con todos. «Se trata de esto: de hablar y de encontrar soluciones», y ha añadido que los republicanos seguirán hablando con todas las formaciones independentistas para alcanzar una posición conjunta.

Los votos de los partidos independentistas se prevén decisivos para que salga adelante el preacuerdo de Gobierno entre PSOE y Unidas Podemos.

Por el momento, tanto ERC como JxCat han reiterado su 'no' a Sánchez, aunque los republicanos han mostrado una mayor predisposición para negociar con el PSOE, con quien ya han mantenido una reunión, y han fijado la mesa de negociación como condición para abstenerse.

Por su parte, JxCat siempre ha rechazado la posibilidad de facilitar la investidura del líder socialista y ha reiterado que los partidos independentistas vayan con una misma postura al Congreso.

En esta reunión no ha estado presente la CUP, aunque ambos partidos quieren mantener encuentros la formación anticapitalista para incluirla en una eventual posición conjunta, pero los 'cupaires' no contemplan ninguna opción que no sea el 'no' a Sánchez, ya que van al Congreso con la intención de bloquear la gobernabilidad en el Estado.